'Mar de cadeiras' toma conta da área central para receber romeiros em Apucarana

Cerca de 15 mil cadeiras foram colocadas na Praça Rui Barbosa e proximidades para a realização da 7ª Romaria Diocesana em Honra a Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR). A instalação das cadeiras foi realizada ao longo deste sábado (07) por movimentos da Igreja, como Cursilho, Campistas, grupos de oração e fiéis das paróquias de Apucarana.

📰 LEIA MAIS: Apucarana terá primeira Romaria de Nossa Senhora de Lourdes à noite

A Romaria deve reunir mais de 20 mil pessoas neste domingo (08) em Apucarana. Neste ano, o evento terá uma mudança: será realizado pela primeira vez no período noturno. A decisão da Diocese busca reproduzir a mística das famosas procissões luminosas do Santuário de Lourdes, na França, reforçando a espiritualidade por meio do uso de velas e do silêncio da noite.



O padre Valdecir Ferreira, um dos organizadores do evento, destacou que a mudança para as 18h foi pensada após uma visita técnica ao santuário original francês. “A noite é o lugar do encontro com Deus, onde a dispersão do dia cessa e a espiritualidade aflora. Queremos iluminar a cidade com a fé de mais de 20 mil pessoas”, afirmou o padre.

A concentração dos romeiros começa às 17h em frente à Paróquia Cristo Profeta (próximo ao Lagoão), com saída prevista para as 18h. Para garantir o conforto do público esperado de 36 municípios, a organização alugou 15 mil cadeiras, que serão posicionadas na praça da Catedral Basílica após as 22h de sábado, minimizando os impactos no trânsito local.



A estrutura de apoio contará com equipes médicas e ambulâncias de plantão no ponto de partida e na chegada. Está prevista também a distribuição gratuita de água (a organização pede que os fiéis levem garrafas próprias para evitar descartáveis).Uma “Feirinha da Padroeira” com alimentos e artigos religiosos estará à disposição

O ponto alto da noite será a Missa Campal na Catedral Basílica, uma das únicas a dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes. A celebração será acompanhada por uma orquestra e um coro de 500 vozes. Ao final, os fiéis participarão de um ato devocional com velas distribuídas pela paróquia, simbolizando a luz de Cristo.

O tema deste ano, “Maria, Saúde dos Enfermos”, promete atrair milhares de devotos em busca de bênçãos para a saúde física e espiritual. Mais de 70 ônibus de cidades da região já confirmaram presença para este evento, que abre oficialmente o calendário pastoral da Diocese.

Evento muda o trânsito no centro

O trânsito na região central de Apucarana passa por alterações desde as 19h deste sábado (07) em razão da preparação para a 7ª Romaria Diocesana, com procissão a partir das 18h e chegada à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes. A montagem do palco em frente à Catedral foi iniciada na manhã desta sexta-feira (06).

De acordo com o agente de trânsito da Prefeitura, Felipe Augusto Rosa, a Praça Rui Barbosa será interditada após a Rua Rio Branco, do lado da Caixa Econômica, seguindo o mesmo método adotado na festa de aniversário do município. O fluxo da Rua Rio Branco será invertido, permitindo que os veículos vindos pela praça saiam pela Avenida Munhoz da Rocha.

Para organizar o tráfego, será ativado novamente o semáforo em três tempos, controlando a descida da praça, a Munhoz da Rocha e a subida da Rio Branco, no sentido da Rua Clotário Portugal.

Outro bloqueio ocorrerá no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Oswaldo Cruz, onde os motoristas deverão trafegar somente pela Oswaldo Cruz. A Rua Osório Ribas de Paula também será interditada, ficando liberada apenas para acesso de moradores. Um corredor exclusivo na praça vai ligar a Osório Ribas à Rio Branco para garantir a entrada e saída dos residentes.

Na madrugada de sábado para domingo, foi fechada a rotatória da Paróquia Cristo Profeta, onde foi montado um palco para a concentração dos fiéis a partir das 16h. Com isso, haverá interdição do acesso à Avenida Irati, que também será bloqueada no cruzamento com a Rua Dr. José Domingues Alexandre.