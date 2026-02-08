'Mar de cadeiras' toma conta da área central para receber romeiros em Apucarana
Estrutura da Romaria Diocesana em Honra a Nossa Senhora de Lourdes já está pronta para receber milhares de fiéis
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Cerca de 15 mil cadeiras foram colocadas na Praça Rui Barbosa e proximidades para a realização da 7ª Romaria Diocesana em Honra a Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR). A instalação das cadeiras foi realizada ao longo deste sábado (07) por movimentos da Igreja, como Cursilho, Campistas, grupos de oração e fiéis das paróquias de Apucarana.
📰 LEIA MAIS: Apucarana terá primeira Romaria de Nossa Senhora de Lourdes à noite
A Romaria deve reunir mais de 20 mil pessoas neste domingo (08) em Apucarana. Neste ano, o evento terá uma mudança: será realizado pela primeira vez no período noturno. A decisão da Diocese busca reproduzir a mística das famosas procissões luminosas do Santuário de Lourdes, na França, reforçando a espiritualidade por meio do uso de velas e do silêncio da noite.
📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp
O padre Valdecir Ferreira, um dos organizadores do evento, destacou que a mudança para as 18h foi pensada após uma visita técnica ao santuário original francês. “A noite é o lugar do encontro com Deus, onde a dispersão do dia cessa e a espiritualidade aflora. Queremos iluminar a cidade com a fé de mais de 20 mil pessoas”, afirmou o padre.
A concentração dos romeiros começa às 17h em frente à Paróquia Cristo Profeta (próximo ao Lagoão), com saída prevista para as 18h. Para garantir o conforto do público esperado de 36 municípios, a organização alugou 15 mil cadeiras, que serão posicionadas na praça da Catedral Basílica após as 22h de sábado, minimizando os impactos no trânsito local.
A estrutura de apoio contará com equipes médicas e ambulâncias de plantão no ponto de partida e na chegada. Está prevista também a distribuição gratuita de água (a organização pede que os fiéis levem garrafas próprias para evitar descartáveis).Uma “Feirinha da Padroeira” com alimentos e artigos religiosos estará à disposição
O ponto alto da noite será a Missa Campal na Catedral Basílica, uma das únicas a dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes. A celebração será acompanhada por uma orquestra e um coro de 500 vozes. Ao final, os fiéis participarão de um ato devocional com velas distribuídas pela paróquia, simbolizando a luz de Cristo.
O tema deste ano, “Maria, Saúde dos Enfermos”, promete atrair milhares de devotos em busca de bênçãos para a saúde física e espiritual. Mais de 70 ônibus de cidades da região já confirmaram presença para este evento, que abre oficialmente o calendário pastoral da Diocese.
Evento muda o trânsito no centro
O trânsito na região central de Apucarana passa por alterações desde as 19h deste sábado (07) em razão da preparação para a 7ª Romaria Diocesana, com procissão a partir das 18h e chegada à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes. A montagem do palco em frente à Catedral foi iniciada na manhã desta sexta-feira (06).
De acordo com o agente de trânsito da Prefeitura, Felipe Augusto Rosa, a Praça Rui Barbosa será interditada após a Rua Rio Branco, do lado da Caixa Econômica, seguindo o mesmo método adotado na festa de aniversário do município. O fluxo da Rua Rio Branco será invertido, permitindo que os veículos vindos pela praça saiam pela Avenida Munhoz da Rocha.
Para organizar o tráfego, será ativado novamente o semáforo em três tempos, controlando a descida da praça, a Munhoz da Rocha e a subida da Rio Branco, no sentido da Rua Clotário Portugal.
Outro bloqueio ocorrerá no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Oswaldo Cruz, onde os motoristas deverão trafegar somente pela Oswaldo Cruz. A Rua Osório Ribas de Paula também será interditada, ficando liberada apenas para acesso de moradores. Um corredor exclusivo na praça vai ligar a Osório Ribas à Rio Branco para garantir a entrada e saída dos residentes.
Na madrugada de sábado para domingo, foi fechada a rotatória da Paróquia Cristo Profeta, onde foi montado um palco para a concentração dos fiéis a partir das 16h. Com isso, haverá interdição do acesso à Avenida Irati, que também será bloqueada no cruzamento com a Rua Dr. José Domingues Alexandre.