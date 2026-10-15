Manutenção preventiva em condomínios é fundamental para enfrentar os eventos climáticos

O seu condomínio está preparado para enfrentar temporais, rajadas de vento e granizo? A pergunta será o ponto de partida da etapa do Circuito Regional Sindicatura Leve 2026 que será realizada em Apucarana no dia 21 de outubro. O encontro vai discutir a importância das manutenções preventivas e obrigatórias para a segurança das edificações, além dos impactos dos eventos climáticos nos condomínios e das medidas que podem reduzir os riscos e prejuízos.

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A síndica Clarice Sanches, organizadora do encontro, lembra que Apucarana e municípios da região estão enfrentando episódios de temporais acompanhados de ventos fortes e granizo, situações que reforçam a necessidade de atenção à conservação dos edifícios. Segundo ela, telhados danificados, infiltrações, alagamentos de garagens, problemas em fachadas e interrupções no fornecimento de energia estão entre as ocorrências que podem afetar os condomínios. “Embora nem todos os danos possam ser evitados, a manutenção adequada de coberturas, calhas, sistemas de drenagem, instalações elétricas e impermeabilizações ajuda a reduzir a vulnerabilidade das edificações”, orienta Clarice.

A programação contará com uma palestra central sobre manutenção predial e uma mesa-redonda dedicada aos impactos dos eventos climáticos nos condomínios, com a participação do síndico João Gomes e mediação da Clarice. O encontro reunirá síndicos, conselheiros, administradores e profissionais especializados para discutir cuidados técnicos, planejamento financeiro, inspeções periódicas e documentação dos serviços realizados. A proposta, acrescenta a síndica, é mostrar que a manutenção não deve ser tratada apenas como uma despesa, mas como parte da responsabilidade com a segurança dos moradores e a preservação do patrimônio.

Outro ponto importante será a conduta do síndico diante de situações de emergência. Entre os erros que podem agravar os problemas estão os reparos improvisados, a contratação de profissionais sem qualificação e a falta de registro dos danos antes da realização dos consertos. “Em emergências, a orientação é priorizar a proteção das pessoas, isolar áreas de risco, acionar os órgãos competentes quando necessário, documentar as ocorrências e comunicar a administradora e a seguradora. Depois, também é fundamental avaliar as causas dos danos e revisar o plano de manutenção”, afirma Clarice.

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A etapa de Apucarana integra o Circuito Regional Sindicatura Leve 2026, iniciativa que percorre cidades da região para promover capacitação e troca de experiências entre profissionais do setor condominial. Os encontros já aconteceram em Ibiporã, Cambé e Rolândia. Os próximos serão realizados em Arapongas e Londrina. A proposta é fortalecer uma cultura de prevenção, com planejamento, orientação técnica e participação dos moradores. Afinal, embora não seja possível controlar o clima, é possível preparar melhor os condomínios para enfrentar situações adversas, proteger vidas e evitar que problemas que poderiam ser identificados antecipadamente se transformem em prejuízos maiores.

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SERVIÇO

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Evento: Circuito Regional Sindicatura Leve 2026 – Apucarana

Data: 21 de outubro de 2026

Horário: 18h45

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Local: ACIA (Associação Comercial e Empresarial de Apucarana) - Rua Dr.Oswaldo Cruz, 510 - Centro

Inscrições: pelo link disponível na bio do Instagram: claricesanches_chameasindica