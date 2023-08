Manutenção na rede elétrica afeta abastecimento de água em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Sanepar informa que, devido a manutenção na rede elétrica programada pela Copel para a próxima quarta-feira (16), pode haver desabastecimento de água nas regiões Norte, Leste e Central de Apucarana.

Segundo a companhia de saneamento, os serviços serão realizados das 13h15 às 16h45 e afetam unidades do sistema produtor de água do Sistema Caviúna-Pirapó. A previsão é de normalização no abastecimento, de forma gradativa, até o início da noite.

A Sanepar orienta que, em situações como esta, os moradores priorizem a água tratada para higiene e alimentação e adiem serviços que não sejam essenciais.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

