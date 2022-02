Da Redação

Manutenção em adutora prejudica abastecimento de Apucarana

Nesta terça-feira (1º), a Sanepar informa que, em função da manutenção da adutora num trecho próximo à Estação de Tratamento de Água de Apucarana, o abastecimento na cidade está prejudicado.

continua após publicidade .

A tubulação rompeu no final da noite de ontem e o conserto adentrou a madrugada. Os reservatórios amanheceram com níveis bem baixos e o sistema deve levar todo o dia para se recuperar.

A normalização total da distribuição de água está prevista para ocorrer entre a noite de hoje e a madrugada desta quarta-feira (2). A Sanepar pede a colaboração de todos para que o sistema se recupere o quanto antes. Bairros abastecidos por sistemas de poços não serão afetados.

continua após publicidade .

Serviço

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.