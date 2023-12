Manutenção de ar-condicionado “gigante” vai fechar Avenida Curitiba

Os serviços de manutenção e troca de peças no sistema de climatização do Cine Teatro Fênix, em Apucarana (PR), exigirão a interdição da Avenida Curitiba na próxima quarta-feira (06), no período das 8 às 18 horas. Realizado com o apoio de um guindaste, o serviço prevê o içamento de peças até o pavimento superior, onde estão localizadas as máquinas de ar condicionado, chamadas de “splitão”.

De acordo com Marcos José Facio, que coordena a área de segurança do Município, o serviço será executado por empresa especializada contratada por licitação. “Serão usados dois caminhões, um do guindaste e outro onde estarão as peças que serão içadas. Devido à dimensão do sistema de climatização, são materiais muito pesados e que por isso exigirão toda essa operação”, pontua Facio.

Durante a execução do serviço, não será permitido o fluxo de trânsito na quadra do Espaço Cultural Cine Teatro Fênix. “Para quem estiver descendo a Avenida Curitiba, na altura do semáforo localizado em frente da Valdar Móveis, o trânsito será desviado e os motoristas deverão seguir pela Rua Renê Camargo de Azambuja”, explica Carlos Mendes, superintendente municipal de Trânsito, Transporte e Inovação.

Já para quem sobe a Avenida Curitiba, o motorista terá a opção de circundar a Praça Rui Barbosa ou buscar um caminho alternativo através da Rua Rio Branco, seguindo até a Rua Ponta Grossa. “Os agentes de trânsito estarão nas áreas de conflito, orientando os motoristas e gerenciando o trânsito”, completa Mendes.

O prefeito Junior da Femac pede a compreensão da população, observando que o serviço é necessário para garantir o pleno funcionamento do sistema. “O sistema é formado por aparelhos robustos que são utilizados em ambientes amplos, como cinemas, supermercados e bancos. Devido ao tempo de uso, essa manutenção será necessária visando o conforto dos funcionários e usuários do Cine Teatro Fênix”, reforça Junior da Femac.

De acordo com Maria Agar, secretária de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), entre os serviços que serão executados estão a substituição de compressor e do comando elétrico, melhorias no circuito de refrigeração e aplicação de nova carga de gás, além da realocação de alguns equipamentos.

