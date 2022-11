Manifestações em frente ao 30º BIMEC marcam feriado em Apucarana

Da Redação

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 15, feriado nacional da Proclamação da República, manifestantes se reúnem em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMEC), em Apucarana, às margens da BR 376, na saída para Curitiba.

Pessoas vestidas de verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil e alguns cartazes já se reúnem no lugar, que também recebeu diversos agricultores que desfilaram pela rodovia com seus maquinários agrícolas, e agora reforçam o número de manifestantes no local. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

A expectativa é de que no período da tarde, manifestantes de outros municípios também se concentrem no local. Agricultores de Cambira organizam um comboio que deve chegar ao local por volta das 16h.



Em Arapongas, manifestações parecidas também estão previstas.

Brasília

Manifestações também devem marcar o feriado na capital do país. O governo do Distrito Federal impediu o trânsito na Esplanada dos Ministérios e manterá os bloqueados os acessos à pedestres na Praça dos Três Poderes.

Os atos realizados são para contestar o resultado das eleições deste ano.

