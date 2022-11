Manifestação é realizada em frente ao Exército de Apucarana

Da Redação

Diversos manifestantes se reuniram mais uma vez em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, às margens da BR-376, em Apucarana, norte do Paraná, na tarde deste domingo (6), e protestam contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Jair Bolsonaro (PL) no último dia 30/10, na disputa à presidência do Brasil

Desde o dia 31/10, protestos são realizados em frente ao Exército.

- LEIA MAIS: Milhares de manifestantes vão à frente do quartel de Apucarana; veja

Na quarta-feira (2) de Finados, moradores de Apucarana e diversas cidades da região foram para frente do quartel marcar presença no protesto que reuniu milhares de pessoas. Uma das maiores manifestações registradas no Paraná.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não existe bloqueio na rodovia e que o trânsito flui normalmente.

