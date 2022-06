Manicure de Apucarana precisa de doações de sangue; veja como ajudar

Da Redação

Para ajudar Suelen, basta procurar o hemonúcleo de Apucarana, localizado na Rua Antônio Ostrensk, e doar sangue em nome da jovem

A jovem Suelen Tayene Salles Costa, de 26 anos, de Apucarana, conta com a solidariedade das pessoas. A manicure e atendente está internada no Hospital da Providência desde a última segunda-feira (6), tratando de uma anemia grave e infecção urinária, e precisa de doações de sangue.

Para ajudar Suelen, basta procurar o hemonúcleo de Apucarana, localizado na Rua Antônio Ostrensk, e doar sangue em nome da jovem. Para agendar uma doação, basta ligar no (43) 3420-4200.

O hemonúcleo atende durante a semana, de segunda a sexta das 8h às11h e das 13h às 14h, porém, para facilitar o atendimento dos doadores, o hemonúcleo atenderá no sábado (18), das 8h às 11h e no dia 21, uma terça-feira, das 17h às 19h30. Qualquer tipo sanguíneo pode ser doado. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

O requisito para doar é estar com bom estado de saúde, seguindo os seguintes critérios:

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue;

No caso de coleta depois do almoço, aguarde duas horas;

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas;

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já tiverem passado por essa experiência antes dos 60 anos;

A frequência máxima anual para as mulheres é de três doações, já para os homens, de quatro doações;

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para homens e de três meses para mulheres;

Podem doar sangue pessoas entre 16 anos e 69 anos, que estejam pesando mais de 50 quilos. Também é preciso apresentar documento oficial com foto, e jovens com menos de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis;

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.

São critérios que impedem temporariamente o ato de doação:

Gripe, resfriado e febre: aguardar sete dias após o desaparecimento dos sintomas;

Dengue: um mês após a cura;

Período gestacional;

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

Amamentação: até 12 meses após o parto;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses;

Piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação;

Extração dentária: 72 horas;

Apendicite, hérnia, amigdalectomia, ressecção de varizes: três meses;

Colecistectomia, histerectomia, nefrectomia, redução de fraturas, politraumatismos sem sequelas graves, tireoidectomia: 6 meses;

Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos seis meses;

Transfusão de sangue: 12 meses;

Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina;

Ter sido exposto a situações de risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses após a exposição.

Covid-19 e doação

Fui diagnosticado com Covid-19. Posso doar?

Após dez dias da recuperação total dos sintomas você pode doar sangue.

Estou assintomático, porém testei positivo para a Covid-19. Posso doar mesmo assim?

Depois de dez dias de realizar o teste você pode doar sangue.

Tive contato com uma pessoa com Covid-19. Posso fazer a doação?

Após sete dias do último contato com a pessoa, você pode doar sangue.