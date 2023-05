Manhã gelada em Apucarana; confira a previsão do tempo

Da Redação

A máxima não ultrapassa os 25ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a quarta-feira (17), apesar do frio ao amanhecer, será de tempo firme em todo o estado, ou seja, não ocorrem alterações significativas. O sol surge nas primeiras horas da manhã nos municípios paranaenses e perduram ao longo do dia.

Assim como nos dias anteriores, as temperaturas ainda continuam baixas ao amanhecer. Por conta do predomínio do sol, elas se elavam e, à tarde, atingem seu ápice.

Os valores voltam a cair ao anoitecer, conforme a previsão do instituto meteorológico.

Em Apucarana, norte do Paraná, a madrugada e a manhã desta quarta-feira são geladas. Os termômetros obtiveram mínima de 9ºC.

No entanto, como o sol predomina na Cidade Alta, os valores sobem e chagam aos 25ºC.

Ainda segundo o Simepar, os próximos dias também registrarão temperaturas amenas.

