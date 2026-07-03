Mandante de roubo recrutou irmão adolescente para o crime; menor morreu em confronto com a PM

Suspeito de arquitetar assalto violento de casal de idosos foi preso nesta sexta-feira (3); veja entrevista com o delegado









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A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, prendeu, nesta sexta-feira (3), um homem de 31 anos apontado como o mandante de um assalto a uma residência ocorrido em março deste ano, em Apucarana. Ele teria recrutado o próprio irmão - um adolescente - e mais outros dois comparsas para praticar o crime - um segundo adolescente e um adulto. Os três acabaram morrendo dias depois após um confronto com a Polícia Militar (PM).

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O trio invadiu uma casa na Rua Denhei Kanashiro e subtraiu armas de fogo, munições, um veículo, dinheiro e diversos pertences de um casal de idosos. As vítimas foram agredidas e precisaram ser hospitalizadas. Segundo o delegado Victor Hugo Torres Bento, da 17ª SDP, o suspeito preso arquitetou toda a ação com um alvo específico em mente.

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"Ele (homem preso) recrutou esses outros autores e repassou armas de fogo para que eles realizassem o crime. Já sabia que aquela residência possuía armas de fogo e o objetivo dele era justamente realizar a subtração dessas armas", diz.





Delegado Victor Hugo Torres Bento fala sobre investigações - Foto: TNOnline Delegado Victor Hugo Torres Bento fala sobre investigações - Foto: TNOnline

Após o assalto, a Polícia Militar realizou buscas que terminaram com um confronto no Parque da Raposa. Durante investigações na região, a Polícia Civil conseguiu recuperar parte das armas utilizada pelo grupo. Duas das três armas de fogo usadas pelos criminosos foram encontradas submersas no lago do parque.



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A investigação também revelou uma relação entre os autores deste roubo e os de um latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou um idoso em fevereiro, na região do Belvedere. Embora o inquérito do latrocínio seja conduzido por outro delegado, a PC-PR confirmou que os integrantes do grupo que aturam neste segundo roubo também podem ter participado do primeiro crime.

O homem de 31 anos tem um extenso histórico criminal, incluindo uma condenação de 11 anos de reclusão por roubo majorado proferida em 2024, além de passagens por receptação. Ele responderá por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e corrupção de menores.

Em depoimento, o suspeito negou a autoria, mas teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e seguirá preso.