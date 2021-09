'Malhação é patrimônio do Brasil', diz atriz de Apucarana

Da Redação

"Malhação é patrimônio do Brasil", comentou a atriz de Apucarana, norte do Paraná, Rayssa Bratillieri, em um post no Instagram. A Globo anunciou nesta terça-feira (28), o fim da novela após 27 temporadas. Ela interpretou Pérola Mantovani, em "Malhação Vidas Brasileiras", vigésima sexta temporada da série teen. Na novela, Rayssa atuou ao lado de Edson Celulari, Luís Gustavo, Ana Beatriz Nogueira, além de outros nomes expressivos da TV nacional.

Foi durante as gravações da novela que a atriz conheceu o ex-namorado, o ator André Luiz Frambach. Os dois viveram o casal Pérola e Márcio, anunciaram em julho o fim da relação de dois anos, em suas respectivas redes sociais.

Veja na íntegra o que Rayssa, que conta com mais de 1,7 milhões de seguidores na rede social, escreveu no post:

"Faz parte - e que parte - da história da televisão brasileira. @pedroviniciusmb postou um texto e eu queria era repostar ele todo, mas vou dizer com minhas palavras: Eles diziam lá “se você fizer malhação, você faz qualquer coisa". É de uma entrega. de tempo/energia/vontade, com gravações de segunda à sábado, sem tempo pra ficar doente. e era um espaço muito importante destinado a falar com os jovens.

Meu lugar de descoberta artística, de como me mover para a câmera e não perder a minha autenticidade. meu primeiro grande trabalho.as histórias foram mudando e posso dizer que se aprofundando conforme os tempos, mas basicamente é dos conflitos da juventude que todos queremos conversar, procurar respostas e principalmente, viver.

Provavelmente é desse lugar que grande parte de vocês me conhece. e pra deixar registado aqui que fiz parte dessa história e o quanto me orgulho disso. das descobertas. do meu trabalho. do mundo e das pessoas que conheci.@natigrim e @pati_moretzsohn que bom que vocês enxergaram algo em mim. muito obrigada pra sempre 🤍não dá pra marcar o @ de todas as pessoas super especiais que conheci nesse trabalho mas levarei vocês sempre no coração".

Escrito por Fernanda Neme.