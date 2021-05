Major assume superintendência de trânsito e segurança

Continua após publicidade

Major Vilson Laurentino da Silva assumiu nesta terça-feira (11) a Superintendência Municipal de Trânsito e Segurança. Após deixar a Polícia Militar, onde trabalhou por mais de 31 anos.

O major tem como principais desafios encontrar soluções de trânsito para uma cidade que tem 90.565 veículos e ampliar o diálogo entre o Município e as forças de segurança.

A contratação do major foi anunciada no final do mês de março pelo prefeito Junior da Femac, no entanto a nomeação dependia do processo de aposentadoria e a consequente inclusão do major nos quadros da reserva remunerada da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O prefeito lembra que a Superintendência de Trânsito e Segurança está vinculada ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), presidido pelo funcionário de carreira Carlos Mendes. “Na área de segurança, o major vai gerenciar o programa de monitoramento que já possui mais de 200 câmeras, promover o diálogo entre as forças policiais e fazer a integração entre os vigias da Prefeitura e a vigilância terceirizada”, cita Junior da Femac.

Já no setor de trânsito, o major terá a missão de gerir a Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) e encontrar soluções para dinamizar o fluxo de veículos e pedestres. “Entre 2019 a 2020, em plena pandemia, a frota de Apucarana cresceu de 87.820 para 90.565, ou seja, são mais 2.745 veículos circulando na cidade, sem contar aqueles que vêm diariamente de outros municípios. É um desafio muito grande, ainda mais se considerarmos a topografia do Município”, avalia Junior da Femac.

O major agradeceu a confiança do prefeito e disse estar motivado para desempenhar a função. “É uma missão difícil, pois quanto mais veículos maiores são os desafios. Tenho orgulho em contribuir com a cidade, pois nasci aqui e a conheço muito bem. Nos mais de 31 anos de serviço prestados à Polícia Militar do Paraná, 25 anos foram em Apucarana e agora tenho a oportunidade de colocar toda a minha experiência à disposição da Prefeitura”, reitera o major.

Vilson Laurentino da Silva tem 50 anos, é casado com Irani Madalena Viana da Silva e tem dois filhos, um de 12 anos e uma filha de 25 anos que é tenente da PM. Concluiu o curso de Formação de Oficiais da PMPR em 1998, sendo ainda formado em administração pública pela Unespar/Fecea e tem três pós-graduações na área de segurança, com ênfase em trânsito.