Da Redação

“Mais Vida Animal” tem 1.004 castrações no 1º ano em Apucarana

São 1.004 castrações, 13.500 quilos de ração entregues a protetores independentes de animais e 670 averiguações de denúncias de maus tratos a cães e gatos. Este é o balanço do primeiro ano de atividade, completado neste dia 4 de abril, do Programa Mais Vida Animal, desenvolvido pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), antigo canil municipal, da prefeitura de Apucarana.

“Hoje completamos um ano desse programa belíssimo, com números que nos enchem de orgulho. Obrigado ao coordenador do Cemsa, Luan Santos, e toda sua equipe pelo trabalho que realizam com a proteção e cuidados dos animais em nossa cidade”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O programa repassou em um ano 13.500 quilos de ração a uma média de 23 protetores independentes de cães de gatos e ONGs a quem presta assistência. “Mensalmente, temos feito o repasse de 1,3 mil quilos de ração, sendo 1.000 quilos para cães adultos e 300 quilos para gatos. Cerca de 460 animais estão sendo beneficiados”, relata Luan Santos, coordenador do Cemsa. Ele frisa que o intuito da ação municipal é “oferecer uma ajuda mensal complementar aos protetores.”

Idealizado pelo prefeito Júnior da Femac, o Programa Mais Vida Animal ampliou ainda a oferta de castração gratuita de cães e gatos (machos e fêmeas) tutelados por famílias de baixa renda e inscritas no CadÚnico do Governo Federal. O cadastramento deve feito a partir dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “Foram 1.009 castrações em 12 meses de existência do programa”, informa Luan Santos.

O programa também disponibiliza um número de WhatsApp (99626-3680) para receber denúncia maus tratos a animais. Ao longo deste primeiro ano do programa foram 670 denúncias averiguadas.