Mais uma vez, ladrões usam carro para arrombar loja em Apucarana

Veículo utilizado no arrombamento desta madrugada

A Polícia Militar (PM) frustrou um furto em andamento na madrugada desta sexta-feira, 25, em um comércio da Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Moradores acionaram a polícia quando um carro foi usado para quebrar a vidraça e invadir a loja. Os ladrões fugiram sem levar nada. Este é o terceiro caso de arrombamento de comércio com uso de veículo em uma semana na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrências, a polícia foi acionada por volta das 4h com a denúncia de que dois homens teriam batido com um veículo contra a porta de uma loja e estariam furtando o local. Ao chegar, os policiais encontraram o veículo modelo Fiat Prêmio, com os faróis acesos e com a parte da frente no interior da loja e a porta arrombada, porém, os suspeitos não estavam mais ali. No interior da loja havia muita bagunça e vidros estilhaçados.

Os proprietários compareceram ao local e, após verificar, relataram que nada teria sido furtado.

Após checagem do veículo envolvido, foi constatado alerta de furto

Após checagem do veículo envolvido, foi constatado alerta de furto. Ele estava com uma chave de boca (mixa) na ignição e após a remoção, foi encaminhado e entregue na delegacia para os devidos procedimentos.



Outros casos

Na madrugada da última sexta-feira (18), por volta das 4h50, uma loja localizada no Parque Bela Vista em Apucarana, foi alvo de arrombamento e diversas peças foram furtadas. A loja foi alvo de tentativa de furto na quarta-feira (16), porém, devido ao reforço colocado nas portas, os ladrões não conseguiram arrombar o local. Na segunda tentativa, eles usaram um carro para arrombar e danificar a porta. O prejuízo passa dos R$5 mil.

Já nesta segunda-feira, 21, uma loja de conveniência de um posto de combustível de Apucarana foi arrombada durante a madrugada. Homens usaram uma Fiorino para destruir a porta de vidro e a grade de proteção do estabelecimento. O arrombamento ocorreu por volta de 3h30 na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana. O crime foi flagrado pela câmera de monitoramento do posto de combustível.

