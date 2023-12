Mais uma farmácia é arrombada e furtada em Apucarana

Um novo caso de arrombamento e furto de uma farmácia foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (19) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu por volta das 3h em um estabelecimento na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no centro da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Veja a previsão do tempo desta terça-feira (19) em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local e fez contato com o vigilante da farmácia. Segundo a PM, o homem informou que um suspeito teria estourado o Blindex da porta do estabelecimento com uma pedra, entrou no local e furtou alguns itens.

continua após publicidade

O vigilante teria recebido as informações por meio da central de monitoramento da empresa que ele trabalha, conforme os policiais. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o suspeito esteva com bermuda jeans, camiseta preta, chinelo branco e uma mochila cinza.

Outros casos

Os furtos de farmácias no centro de Apucarana tem sido registrado frequentemente. No último dia 6 a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 1h45, por conta de um furto em uma farmácia localizada na Rua Galdino Gluck Junior, no centro de Apucarana. No local, a PM se deparou com a vidraça estourada.

Siga o TNOnline no Google News