Mais uma aposta de Apucarana fatura prêmio da Lotofácil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A aposta simples foi realizada na Lotérica do Zé, que fica na Avenida Curitiba.

A sorte está em Apucarana nestes dias que antecedem o aniversário da cidade. Na noite desta quinta-feira (26), saiu mais um prêmio da Lotofácil para Apucarana. O apucaranense ganhador da aposta simples vai levar o prêmio de R$ 619.494,19.

continua após publicidade .

A aposta foi feita na Lotérica do Zé, que fica na Avenida Curitiba, área central do município. A outra aposta ganhadora é de Itaituba, no Pará.

LEIA MAIS: Aposta de Apucarana fatura quase R$ 500 mil na Lotofácil

continua após publicidade .

O sorteio número 2724 da Lotofácil foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os números da sorte foram: 01-03-05-06-08-12-13-14-17-19-20-21-22-24-25.





Sorte grande

No último dia 20 de janeiro, também saiu um prêmio da Lotofácil para Apucarana, dessa vez no valor de R$ 491.740,40. A aposta simples foi feita na Lotérica Leão Dourado.

Nesta quarta-feira, dia 25, também saiu para Apucarana o terceiro prêmio da Loteria Federal, no valor de 24 mil. O bilhete foi vendido na Lotérica Leão Dourado.

Siga o TNOnline no Google News