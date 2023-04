Mais um veículo é recuperado pela Polícia Militar em Apucarana

Da Redação

Carro foi encontrado sem rodas e sem bateria

Mais um veículo foi recuperado pela Polícia Militar de Apucarana, norte do Paraná, nesta quinta-feira (6). A princípio o Kadett, com placas de Arapongas, foi localizado na estrada do km 28, na região de São Domingos, sem as rodas e a bateria. O veículo foi encaminhado ao pátio da 17 Subdivisão Policial (SDP) e o proprietário deve ser avisado. Apesar de não ter boletim de ocorrências, a PM afirma que as características indicam que o carro foi alvo de furto.

Mais cedo, a PM já havia recuperado um VW Gol na Estrada do Xaxim. Segundo informações da PM, havia um boletim de ocorrência registrado pelo furto do veículo que foi abandonado sem as rodas e sem a bateria. O carro foi encaminhado ao pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e o proprietário foi avisado.

OUTRO CASO

Outro carro furtado foi recuperado na quarta-feira (5), também em Apucarana. O veículo, um GM Gol, estava estacionado na Avenida Santa Catarina, no Jardim América.

Após receber denúncia, a Polícia Militar (PM) foi até o local e constatou que havia um boletim de ocorrência relativo ao furto. O proprietário do veículo, 68 anos, foi avisado e compareceu no local.

