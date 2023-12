Mais um furto é registrado em farmácia de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Mais um furto em farmácia foi registrado em Apucarana. Desta vez, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6), na Rua Galdino Gluck Junior, no centro de Apucarana.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 1h45, informando que um furto estaria ocorrendo no estabelecimento. No local, a PM se deparou com a vidraça estourada.

Vários itens foram levados da loja, porém não foi possível relacionar quais objetos foram realmente levados.

Ninguém foi preso.

Outro furto



Revólver é furtado de dentro de residência em Apucarana

Um revólver modelo Taurus 357 foi furtado de dentro de uma residência durante a tarde desta terça-feira (5) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado em uma casa localizada na rua Paranaguá, no Jardim Ponta Grossa, por volta das 13h.

De acordo com a Polícia Militar (PM) os moradores informaram que chegaram na residência e notaram que as janela dos quartos estavam arrombadas e várias coisas no interior da residência estavam reviradas.

Ainda segundo os policiais, eles foram informados pelas vítimas, que não sabiam exatamente tudo o que havia levado. No entanto, o revólver havia sido levado. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) rondas foram realizadas pela região, porém nenhum suspeito foi encontrado.



