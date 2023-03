Mais um Corsa é furtado em Apucarana; crime aconteceu nesta terça

Da Redação

É o quarto Corsa futado nos últimos dias

Mais um carro, modelo Corsa Wind, prata ano 2001, foi furtado em Apucarana, norte do Paraná. O crime foi registrado no começo da tarde desta terça-feira (25), na Rua Geremias Lunardelli, na região da Barra Funda.

A dona do veículo trabalha em uma empresa daquela localidade e ao retornar para o carro, que estava estacionado na rua, percebeu o crime. É o quarto Corsa furtado nos últimos dias.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e orientou a vítima. O Corsa placas DDJ6040 ainda não foi encontrado. No domingo, um carro, do mesmo modelo, também foi furtado do estacionamento de uma igreja.

Câmeras de monitoramento registram o crime e o veículo foi localizado nesta segunda, sem pneus e bateria. Para ver, clique aqui.

Já no dia 24/3 a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou dois Corsas furtados, também sem peças. Os veículos sempre são abandonados em região de mata.

Os crimes são investigados.

