Mais um carro popular é furtado na rua em Apucarana

Mais um furto de veículo foi registrado na madrugada desta segunda-feira (30) em Apucarana (PR). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Rua São Thomás de Aquino, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem furta carro e acaba preso dormindo no veículo em Apucarana

O veículo, um Fiat Uno, modelo CSL 1.6, de cor cinza, ano 1993, foi levado durante as primeiras horas do dia. Segundo informações da PM, um vizinho teria informado que, ao menos até as 5h30 da manhã, horário em que ele acordou e olhou para a rua, o carro ainda se encontrava no local. Portanto, os policiais acreditam que o furto aconteceu após esse horário.

continua após publicidade

A Polícia Militar foi chamada e elaborou o Boletim de Ocorrência. Buscas foram realizadas, mas até o momento nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo foi obtida.

Siga o TNOnline no Google News