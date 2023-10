Mais um acidente deixa motociclista ferido em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Mais um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (23) deixou um motociclista ferido em Apucarana (PR). Um jovem de 27 anos sofreu várias lesões após ser atingido por um veículo na Rua José Jorge, na região do Country Club.

Ele foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

-LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após acidente na Vila Nova

Segundo o Siate, o rapaz sofreu ferimentos na perna esquerda, tornozelo e no antebraço direito. O condutor do carro não ficou ferido.

É o segundo acidente com as mesmas características nesta tarde. Pouco antes, um motociclista de 23 anos ficou ferido após acidente de trânsito na Avenida Aviação, esquina com a Rua José Maria Pinto, na Vila Nova, em Apucarana (PR).

Ele foi atingido por um veículo Chevrolet Onix. A vítima, que não teve a idade revelada, foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

O motociclista sofreu escoriações e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor do Onix não sofreu ferimentos e recusou atendimento.

