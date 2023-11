Mais quatro colégios de Apucarana devem receber ensino cívico-militar

Os quatro colégios de Apucarana, no norte do Paraná, que participaram da consulta pública sobre inclusão do modelo cívico-militar, obtiveram, na noite desta quarta-feira (29), votação necessária para a implementação do sistema. Os novos estabelecimentos de ensino que se tornaram cívico-militares na cidade são José de Anchieta, Osmar Guaracy Freire, Alberto Santos Dumont, Polivalente Carlos Domingos Silva.

Apucarana conta atualmente com quatro colégios que funcionam nesse modelo: Tadashi Enomoto, Prefeito Carlos Massaretto, Padre José Canale e Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado.

A consulta pública ocorreu entre terça (28) e quarta-feira (29). Estavam aptos a votar professores, funcionários e pais de alunos matriculados nas instituições de ensino.

Veja a votação em cada colégio de Apucarana:

José de Anchieta: 452 votos favoráveis e 144 contrários

Osmar Guaracy Freire: 284 favoráveis e 40 contrários

Alberto Santos Dumont: 351 favoráveis e 63 contrários

Polivalente Carlos Domingos Silva: 463 favoráveis e 392 contrários

Segundo a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR), o resultado oficial da consulta está previsto para ser divulgado no dia 5 de dezembro. Em todo o Paraná, a consulta pública foi realizada em 127 colégios estaduais de 56 cidades.

Arapongas

Dois colégios de Arapongas também participaram da consulta pública para a inclusão do modelo cívico-militar. No "Antonio Racanello Sampaio", o modelo foi rejeitado. Jà no Colégio Irondi Mantovani Pugliesi, a proposta foi aprovada. Veja a votação abaixo:

Antonio Racanello Sampaio: 154 favoráveis e 183 contrários

Irondi Mantovani Pugliesi: 457 favoráveis e 71 contrários

Cambira

Em Cambira, o único colégio que participou do processo foi o Rosa Calsavara, que também atingiu a quantidade votos necessária para a aprovação. Veja abaixo:

Rosa Calsavara: 447 favoráveis e 44 contrários







