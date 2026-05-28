"Mais Enem" oferta vagas para 20 cursos nos campi de Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com inscrições abertas para o Mais Enem, processo seletivo de inverno exclusivo com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos campi de Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina. As oportunidades estão distribuídas em 20 cursos de graduação, entre bacharelado, licenciatura e tecnologia. Neste ano, o Campus Londrina ofertará o inédito curso de Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, com 40 vagas. Podem concorrer candidatos que prestaram o Exame entre 2012 e 2025 e não obtiveram zero na redação e/ou na somatória das provas objetivas.

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As inscrições devem ser feitas até 1º de junho, exclusivamente pela página do processo seletivo. Para se inscrever, é cobrada uma taxa de R$ 10, a ser paga até 3 de junho. A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada até 21 de maio por candidatos registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos, podendo ser de campus diferentes, com a aprovação em primeira chamada para apenas um deles. Quem não for selecionado em nenhum dos cursos escolhidos ficará automaticamente em uma lista de espera para próximas convocações.

As vagas serão preenchidas por duas modalidades: ampla concorrência e cotas, sendo, no mínimo, 50% das vagas destinadas a ações afirmativas voltadas para quem fez todo o ensino médio em escolas públicas. As cotas são reservadas a candidatos com deficiência; autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas; ou que tenham renda familiar per capita de até um salário-mínimo. Candidatos autodeclarados pretos e pardos deverão passar por uma banca heteroidentificação, a ser realizada de maneira remota com prazo e condições estipuladas em edital.

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A classificação será pela média ponderada das notas obtidas nas provas do Enem de Redação; Linguagens e Códigos; Matemática; Ciências da Natureza; e de Ciências Humanas, aplicando os pesos estabelecidos para o curso escolhido, de acordo com o anexo II do edital. O resultado está previsto para 8 de julho, com matrículas online entre 8 e 13 de julho. O início das aulas será nos dias 7 e 8 de agosto para o Campus Curitiba e 11 de agosto para os demais campi. Para saber mais, acesse a página do Mais Enem UTFPR.

Confira abaixo os cursos disponíveis neste processo seletivo do Mais Enem para cada campus:

Campus Apucarana

Bacharelado em Engenharia da Computação

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Bacharelado em Engenharia Química

Bacharelado em Engenharia Têxtil

Licenciatura em Química

Tecnologia em Design de Moda

Campus Cornélio Procópio

Bacharelado em Engenharia de Computação

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

Bacharelado em Engenharia de Software

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Bacharelado em Engenharia Eletrônica

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Licenciatura em Matemática

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Campus Londrina