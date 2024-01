Mais de R$ 60 mil em equipamentos hospitalares são furtados de loja

Mais de R$ 60 mil em equipamentos hospitalares e cabos elétricos foram furtados na madrugada desta segunda-feira (8) de duas empresas anexas, localizadas na Rua Antônio José De Oliveira, na Barra Funda, em Apucarana (PR). Conforme proprietário e Bombeiro Civil, Ivan Lopes, imagens das câmeras de segurança mostram o momento que dois bandidos invadiram as dependências da Med Bombeiros e Mult Eletro, que ficam no mesmo prédio. Veja as fotos dos equipamentos furtados no fim da reportagem.

As imagens mostram que os bandidos chegaram em uma van por volta das 2h05. Dois elementos invadiram o prédio e retiraram os equipamentos da Med Bombeiros, que fica no segundo andar, armazenaram tudo próximo a porta no térreo, na Mult Eletro. Em seguida carregaram a van com os objetos furtados. No momento do carregamento, uma testemunha viu o furto e avisou a polícia. Entretanto, quando as equipes chegaram, os bandidos já haviam fugido.

Do local, foram levados um desfibrilador externo automático, um monitor cardíaco, dois condicionadores de oxigênio, fiação, bolsa de oxigênio e todos os equipamentos usados em ambulância para dar socorro a vítimas.



O empresário, que também faz trabalho voluntário emprestando cadeira de banho, cama hospitalar, cadeira de rodas, entre outros equipamentos, disse que foram anos para comprar e reunir todos os equipamentos que fazem parte do “ganha-pão dele” e também do trabalho voluntário que realiza na cidade.

Caso a população tenha alguma informação, entre em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou a Polícia Civil pelo 3420-6700.

