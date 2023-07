Mais de noventa atletas receberam apoio financeiro no 1º semestre

Mais de noventa atletas de 12 modalidades receberam apoio financeiro da Prefeitura de Apucarana no primeiro semestre deste ano, garantindo ao município representatividade esportiva em campeonatos estaduais e nacionais. O aporte de recursos públicos liberado via Fundo Municipal de Esportes (FMDEA) totalizou R$ 169.503,90.

As modalidades contempladas com recursos foram Kung-fu, Rugbi, MotoCross, Voleibol, Karatê, Jiu Jitsu, Handebol, Automobilismo, Motovelocidade, Kickboxing, Corrida de Rua e Basquetebol. A informação consta em relatório de prestação de contas, emitido pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana (CMEA), recebido nessa terça-feira (11) pelo prefeito Junior da Femac.

“A atual gestão municipal pensa com muito carinho na qualidade de vida através da atividade esportiva, tanto que o município é reconhecido como a 'Capital do Esporte no Paraná', promovendo e disputando importantes campeonatos. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes, alicerçamos dia após dia um ambiente de valorização e apoio aos competidores locais e assim revelando talentos em várias modalidades”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Ele enfatiza o sucesso do projeto na cidade e destaca a importância da Câmara Municipal. “Agradeço aos vereadores da base que, além de viabilizarem a aprovação do orçamento que é peça fundamental para a execução das políticas públicas municipais, são legisladores que têm sempre atuado com espírito republicano diante das matérias, sempre de interesse coletivo, encaminhadas pelo Executivo Municipal”, frisa o prefeito.

No primeiro semestre deste ano, o suporte financeiro contribuiu para a participação de atletas apucaranenses em competições em todo o Brasil. “A nível nacional, Apucarana esteve representada na seletiva do Campeonato Brasileiro de Kung Fu em Campinas, no Brasileiro de Jiu-jitsu em São Paulo com o atleta Hilário Neto, no Campeonato Sul-Brasileiro de Motovelocidade no Rio Grande do Sul com o piloto Vinícius Fidélis. Agora no mês de agosto, o município mais uma vez será representado por Otávio Enz, o Marreco, no tradicional Rally dos Sertões”, disse o prefeito Junior da Femac.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, diz que o município segue firme e forte valorizando os seus competidores. “Estamos investindo cada vez mais no esporte, fortalecendo as escolinhas de base em várias modalidades, cuidando e construindo novas praças esportivas, com os nossos gestores edificando legislações importantes como a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Esportes, medidas de governo que potencializam ainda as ferramentas públicas de apoio aos atletas da cidade”, ressalta o professor Tom Barros.

O relatório de prestação de contas no primeiro semestre de 2023, contribuíram com a entrega de material esportivo para o time de Rugby, para as disputas das equipes nas ligas Norte, Liga de Maringá e Vale do Ivaí de Voleibol, os campeonatos de karatê, o Campeonato Paranaense da Série Bronze de Handebol Masculino, o Brasileiro de Kickboxing, a 14ª Maratona de Foz do Iguaçu, o Torneio Três Fronteiras de Basquetebol Feminino, o 5º Festival do Dragão de Kung Fu e o Campeonato Paranaense de Motocross, sendo representado pelo piloto Rony Peterson Gouveia.

EM 2022 – Na temporada passada foram apoiados 32 atletas de 18 modalidades, dando um total de R$ 232.255,16 de investimentos com recursos públicos. Em 2023, o CMEA também apoiou atletas apucaranenses em competições internacionais, como foi à participação do lutador Flávio Magon, no 42º Predador Fight Championship de MMA, em Cancun (México) e das atletas de pole sport Gabriella Cardoso e Renata Santos, no Campeonato Pan-American de Pole Championship, em Buenos Aires (Argentina).

