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Mais de mil imóveis seguem sem energia após chuva na madrugada desta quinta (01)

Pela manhã, mais de 4,3 mil imóveis chegaram a ficar sem energia na cidade após as chuvas

Escrito por Da Redação
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Mais de mil imóveis seguem sem energia após chuva na madrugada desta quinta (01)
Autor Foto: Pexels

Mais de mil imóveis seguem sem energia elétrica em Apucarana (PR) nesta quinta-feira (01) após o temporal que atingiu o município durante a madrugada. Segundo a Copel, 1.066 clientes permaneciam desligados na tarde desta quinta.

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De acordo com a companhia, o evento climático provocou danos à rede elétrica, incluindo rompimento de cabos e queda de postes. As equipes trabalham na substituição das estruturas danificadas e na reconstrução de trechos da rede para restabelecer o fornecimento.

Pela manhã, mais de 4,3 mil imóveis chegaram a ficar sem energia em Apucarana após as chuvas. O município estava entre os mais afetados da região Norte do Paraná.

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A Copel informou que mantém equipes mobilizadas para concluir os reparos e religar os consumidores afetados.

A companhia também orienta a população a não se aproximar de locais com fios caídos ou postes danificados, devido ao risco de acidentes elétricos.

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Nota da Copel

E empresa de energia informou em nota que suas equipes seguem atuando no trabalho de manutenção para o restabelecimento da rede elétrica. Leia na íntegra:

"A Copel informa que a região indicada pelos veículos, em Apucarana, foi atingida por um evento climático severo que provocou danos à rede elétrica, com registro de rompimento de cabos e postes quebrados, ocasionando interrupções no fornecimento de energia.

Equipes da companhia estão mobilizadas e atuam na recomposição da rede para o restabelecimento da energia aos clientes afetados. Devido à complexidade dos reparos, os trabalhos envolvem a substituição de estruturas danificadas e a reconstrução de trechos da rede comprometidos.

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Na tarde desta quinta-feira (1º), a Copel concentra esforços para restabelecer o fornecimento de energia a 1.066 clientes em Apucarana."


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