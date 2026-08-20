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MUTIRÃO

Mais de meia tonelada de cabos aéreos de telecomunicações é retirada em Apucarana

Ação foi realizada em postes da Rua Lapa e Avenida Corifeu de Azevedo Marques

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mais de meia tonelada de cabos aéreos de telecomunicações é retirada em Apucarana
Autor Copel ressalta que a responsabilidade pela manutenção da fiação de internet e telefonia é das operadoras - Foto: Divulgação Copel

Com a participação de oito operadoras de internet e telefonia, a Copel acompanhou um mutirão de regularização de fios de telecomunicações na cidade de Apucarana, nesta quarta-feira (19). A operação removeu 532 quilos de sucatas e materiais inservíveis dos cabos aéreos de postes da Rua Lapa e Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no centro. A ação teve o apoio da Prefeitura e um novo mutirão deve acontecer em breve.

-LEIA MAIS: Morador de Apucarana ferido após celular explodir segue intubado e em estado gravíssimo

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A Copel ressalta que a responsabilidade pela manutenção da fiação de internet e telefonia é das operadoras, de acordo com normas estabelecidas em resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre o compartilhamento de postes. A companhia notifica as prestadoras para que regularizem seus cabos.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), engenheiro eletricista Nilton Fornaciari Júnior, destaca que “a ação é resultado do diálogo entre a Prefeitura, a Copel e as empresas responsáveis pelas redes de telecomunicações. Agora, a intenção é estabelecer um cronograma permanente para atender gradativamente as principais vias do município, promovendo mais segurança e melhor organização dessa fiação”.

A Prefeitura fez a organização do trânsito e isolou os trechos que receberam o mutirão. Conforme o gerente da Base de Serviços de Apucarana, Ayres Gonçalves Júnior, o trabalho foi bem-sucedido. "Na questão da segurança, com os cabos soltos, pode haver algum tipo de acidente. Com a regularidade dos fios, fica mais fácil o trabalho de todo mundo. Agradecemos a Prefeitura, que teve um papel fundamental, e também valorizamos a participação das operadoras que estiveram aqui. Nos próximos, esperamos que mais empresas possam participar”, diz. Nos próximos dias, uma reunião entre as partes vai definir a data e o local de um próximo mutirão para Apucarana.

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Nesta quinta-feira (20), serão dois mutirões de regularização de cabos de telecom, com a fiscalização da Copel, no Norte do Paraná. Um em Arapongas e outro em Faxinal. O serviço acontece das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h e será executado com boas condições climáticas.

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Apucarana cabos aéreos Copel mutirão segurança Telecomunicações
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