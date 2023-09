Mais de 600 alunas disputaram o 6º Festival de Atletismo; confira

Com a participação de mais de 600 alunas/atletas, foi disputada nesse sábado (23), no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em Apucarana, a 6ª edição do Festival de Atletismo das Escolas Municipais. O evento aconteceu nas categorias sub-9 (nascidas em 2014), sub-10 (nascidas em 2013) e sub-11 (nascidas em 2012), com as alunas competindo nas provas de 60m, 70m e 80m, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. Todas as meninas inscritas das 36 escolas municipais da cidade receberam medalhas.

continua após publicidade

No próximo sábado (30), na mesma praça esportiva, a partir das 8 horas, ocorrerá o festival na categoria masculina.

“O trabalho enorme do esporte junto com a educação vem fazendo essas crianças maravilhosas brilharem cada vez mais. Nós já temos adolescentes e jovens ranqueados a nível nacional, com o atletismo sendo a grande estrela e Apucarana vai ganhando espaço e visibilidade, agradecendo aos pais e as mães que estão firmes com a gente nessa luta e também agradecer as diretoras, coordenadoras e professoras”, destaca o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: AMS de Apucarana orienta sobre se proteger do calor extremo; veja

“É sempre uma alegria, uma festa e o espaço aqui estava lindo de viver, com as famílias reunidas com as crianças, que foram premiadas em cada prova e categoria. O evento feminino foi um sucesso e agora no próximo sábado sediaremos o festival na categoria masculina, com a certeza de realizar mais uma grande competição do nosso atletismo”, frisa a professora Marli Fernandes, diretora-presidente da AME.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Também estiveram presentes no festival feminino a primeira dama Carmen Lúcia Izquierdo Martins, o vereador Rodrigo Lievore, o Recife, a secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Ivan Silva, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, e o diretor-presidente da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), José Airton de Araújo, o Deco.

O festival feminino foi realizado pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria Municipal de Esportes.

Siga o TNOnline no Google News