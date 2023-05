Mais de 6 mil contribuintes ainda não declararam o IR 2023 na região

Da Redação

Deve declarar quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado

Faltando pouco mais de uma semana para o final do prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda (IR 2023), mais de 6 mil contribuintes ainda não prestaram as contas com o Fisco nos 15 municípios de abrangência da Agência da Receita Federal (ARF), de Apucarana.

O prazo para enviar as informações termina às 23h59 da próxima quarta-feira (31 de maio). Das 38 mil declarações esperadas pela Receita Federal de Apucarana, 31.949 foram entregues até às 16 horas desta terça-feira (23), o que representa 84% do total.

O chefe da agência, Marcelino Colombo, alerta para que os contribuintes não deixem para enviar as declarações na última hora. “Pode haver congestionamento do sistema”, pondera. Colombo lembra que a multa para quem não prestar contas com o Fisco dentro do prazo é de 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo para pagamento é de R$ 165,74. “Quanto maior o imposto devido, maior é a multa”, acrescenta o chefe da Receita Federal de Apucarana.

Ele lembra que a principal novidade em 2023 foi a opção da declaração pré-preenchida, na qual o sistema da Receita Federal traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser digitadas uma a uma pelo declarante. São informações relativas a rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, que são alimentadas diretamente no programa do Imposto de Renda 2023 e podem ser corrigidas, se necessário. “Muitos contribuintes optaram pela declaração pré-preenchida, o que agilizou o envio das informações”, observa Colombo.

Com a desativação temporária da agência da Receita Federal em Arapongas, no ano passado, o atendimento dos contribuintes da cidade está sendo feito porApucarana. A unidade araponguense atendia seis municípios. Das 33 mil declarações previstas para este exercício, 26.471 já foram enviadas, o que representa 80% do total.

DADOS NACIONAIS

Até as 8h30 da última segunda-feira (22), a Receita Federal havia recebido mais de 27 milhões de declarações. A expectativa é chegar a 39,5 milhões até o fim do prazo, em 31 de maio. O preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal; por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo Portal e-CAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares.

Deve declarar quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado (em salário, aposentadorias, aluguéis ou outras fontes tributáveis). O pagamento das restituições começa também em 31 de maio e foi dividido em cinco grupos mensais até 29 de setembro, de acordo com a data de entrega da declaração.

Por Fernando Klein

