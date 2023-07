Mais de 6 mil atletas estarão na fase final dos 69ª Jeps em Apucarana

A fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que ocorrerá de 4 a 12 de agosto em Apucarana, terá a presença de 6.046 alunos/atletas, que competirão em 20 modalidades. A definição aconteceu nessa segunda-feira (24/07), durante a realização do congresso técnico no auditório do Centro da Juventude Alex Mazaron. Vão competir atletas de 12 a 14 anos de idade nas categorias masculina e feminina.

Participaram do congresso o prefeito Junior da Femac, a coordenadora geral dos Jeps, Márcia Regina Tomadon Moreira, o professor Vladimir Barbosa da Silva, chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, a assistente técnica do núcleo, Patrícia Marchi, o coordenador de educação física do NRE, Alécio Colombo, o secretário municipal de Esportes, professor Tom Barros e, os 32 representantes dos núcleos regionais de educação do Paraná.

O prefeito Junior da Femac deu boas vindas aos participantes. “É uma alegria muito grande de poder voltar a sediar a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, competição que Apucarana não realizava desde 2019. Estamos empenhados em fazer uma belíssima competição, a começar pela solenidade de abertura que acontecerá no dia 4 de agosto no Ginásio do Lagoão, com muitas atrações e com Apucarana preparada em acolher os alunos de todo o Paraná”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Depois de três anos estamos voltando ao município para realizar os Jogos Escolares do Paraná. Aqui todo mundo se sente bem, conhece os espaços, a estrutura e tenho certeza que as nossas crianças vão se apaixonar pela cidade. Realmente é um grande prazer retornar e fazer mais um evento em Apucarana”, frisa Márcia Tomadon.

“Apucarana é uma cidade diferenciada e agradeço ao prefeito Junior da Femac por trazer essa oportunidade aos jovens alunos e por ser sede da fase final teremos muitos estudantes do nosso município. É uma honra, a expectativa é a maior possível e Apucarana vai surpreender, pois é uma cidade acolhedora e os alunos do Paraná serão muito bem recepcionados”, cita o professor Vladimir.

“Nos últimos anos sediamos as principais competições dos Jogos Oficiais do Estado como Jups, Japs e Jojups e todas foram realizadas com sucesso. Agora a partir do início do mês que vem realizaremos a 69ª edição dos Jogos Escolares, acreditando que o evento será marcante e que revelará muitos talentos no esporte paranaense”, disse Tom Barros.

A fase final dos Jeps será disputada nas modalidades de atletismo, badminton, parabadminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, handebol, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa (regular e ACD), voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez (regular e ACD).

A competição iniciará no dia 4 de agosto, com a solenidade de abertura ocorrendo às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

