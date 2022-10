Mais de 500 crianças participam do “PMPR KIDS”, em Apucarana

Da Redação

O 10º Batalhão de Polícia Militar (PM) realizou neste sábado,15, o “PMPR KIDS”, com a participação de mais de 500 crianças, acompanhadas de seus pais ou responsáveis. O evento estava programado para acontecer no Dia das Crianças, 12 de outubro, mas precisou ser adiado por causa do mau tempo.

O evento, preparado especialmente para as crianças de Apucarana e região, distribuiu um kit contendo doces e cartões para serem utilizados durante as atividades, para todos os participantes. As crianças brincaram na tirolesa, passearam de viatura, tiraram fotos com fardas infantis, participaram de gincanas e atividades recreativas. Também puderam fazer pinturas no rosto, brincar no pula-pula e na piscina de bolinhas. Também foram distribuídos cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, suco e picolé.

Para encerrar as atividades, foi realizada uma apresentação do Canil do 10º BPM, que fez uma demonstração de faro de drogas e simulação de abordagem policial com mordida do cão. Além disso, o Deppy, Cão Amigo, esteve presente durante todo o evento, fazendo a alegria da criançada.

O “PMPR KIDS” foi um dos eventos realizados em comemoração ao 45º aniversário do 10º Batalhão de Polícia Militar, celebrado no dia 24 de outubro, em Apucarana.

