Mais de 50 duplas participam do Circuito Argonaut de Beach Tênis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com a participação de mais de 50 duplas disputando seis categorias, foi realizada no domingo (26), a segunda etapa do Circuito Argonaut de Beach Tênis, que aconteceu na Sand Arena, em Apucarana. A competição foi realizada nas categorias masculino iniciante e intermediário, feminino iniciante e intermediário e misto iniciante e intermediário.

continua após publicidade .

Na categoria iniciante feminino o título ficou para as atletas Talita Araújo e Thaiza Vitorino e as vice-campeãs foram Pollyana Rossato e Luma Beatriz (todas representando a Argonaut Beach Tênis de Apucarana). Na categoria intermediário feminino o título ficou com a dupla de Maringá, Arielly Navarro e Lidiani Cesco (Arena 376), com Juliana Coelho e Vanessa Demori (Arena 376), sendo vice-campeãs.

Pela categoria masculino iniciante os campeões foram os irmãos Rafael e Hugo Matias (Argonaut), com Henrique Matias e Rafael Rossato (Argonaut), conquistando a segunda posição. No masculino intermediário, João Araújo (Argonaut) e Luiz Soares (Country Club Apucarana) foram campeões e Henrique e Hugo Matias (Argonaut) conseguiram o segundo lugar.

continua após publicidade .

Na categoria misto iniciante o título ficou com Milena Pantarotto e Márcio Hartwig (Argonaut). João Araújo e Talita Araújo (Argonaut) terminaram a competição na segunda colocação. Já na categoria misto intermediário, Hugo Matias e Anne Poliselli (Argonaut) conquistaram o primeiro lugar, com Ana Raquel Vieira e Eduardo Vieira (Astorga), sendo vice-campeões.

A próxima etapa do Circuito Argonaut de Beach Tênis está prevista para os dias 6 e 7 de agosto.

Siga o TNOnline no Google News