Mais de 5 mil pessoas foram abordadas durante Operação 'Barreira Sanitária Covd-19'

A Polícia Militar (PM) juntamente com a Guarda Municipal (GM) e os Agentes de Saúde de Apucarana realizaram a Operação 'Barreira Sanitária Covid-19' e abordaram mais de 5 mil pessoas que foram no Lago Jaboti e no Parque da Raposa.

No total foram abordados 1420 carros, 188 motocicletas, 32 ciclistas e 5638 pessoas. Todos foram orientados quanto aos cuidados para evitar a propagação da Covid-19. Além das orientações 290 máscaras foram entregues.

Conforma a PM, o objetivo do trabalho em conjunto é conscientizar a população apucaranense sobre a importância dos cuidados básicos para evitar o contágio com o COVID-19 por meio do uso de máscaras, do uso de álcool em gel e da não aglomeração de pessoas.

A operação será realizada durante o final de semana.