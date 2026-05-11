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Mais de 49 mil pessoas de Apucarana estão endividadas, aponta Serasa

Dados mostram que nível de inadimplência cresceu 6,2% na cidade; valor total das dívidas soma R$ 409,1 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 18:31:13 Editado em 11.05.2026, 19:11:51
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Mais de 49 mil pessoas de Apucarana estão endividadas, aponta Serasa
Autor A cidade tem mais da metade da população adulta endividada - Foto: Arquivo TNOnline

Quase metade da população adulta está com o nome negativado em Apucarana. Dados do Mapa da Inadimplência da Serasa referentes a março de 2026 mostram atualmente são 49.495 inadimplentes, contra 46.587 no mesmo mês do ano anterior, um aumento de 6,2%. Levando em conta a estimativa populacional de 2025 (134.910 habitantes), o montante significa que 36,6% apucaranenses estão com contas em atraso no momento, sendo quase 50% considerando apenas a população adulta.

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Conforme o relatório, o valor total das dívidas na cidade saltou de R$ 308 milhões em março de 2025 para atuais R$ 409,1 milhões, um aumento de 32,8%. Com isso, o ticket médio por inadimplente no município, que era de R$ 6,6 mil, passou para R$ 8,2 mil neste ano. No total, os apucaranenses acumulam 236.783 dívidas ativas.

Segundo dados repassados pelo economista e secretário da Fazenda de Apucarana, Rogério Ribeiro, o nível de inadimplência somente da população adulta em Apucarana atinge 49,2%. “Fica um pouco abaixo da média nacional, mas continua elevada. Esses dados justificam a preocupação do governo federal com o nível de endividamento da população e a criação do Programa Desenrola Brasil. E temos que considerar que o valor médio dos débitos, embora elevado, não atinge 100% da renda mensal de um trabalhador, o que se demonstra como um cenário viável para regularização”, analisa.

Na opinião dele o ticket médio de aproximadamente R$ 8,2 mil ainda é considerado administrável frente à renda anual de um trabalhador. Entretanto, o endividamento se torna perigoso quando os gastos mensais superam os ganhos, criando um ciclo onde os juros e encargos podem dobrar o tamanho da dívida original.

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“Ter débitos até que é natural, o que não é natural é se manter com compromissos mensais de desembolso superior às receitas. Se esse cenário persiste a pessoa precisa buscar auxílio de um mentor ou consultor para buscar sanear suas dívidas. Outra preocupação é que quanto maior o endividamento das famílias, menor é o acesso à crédito, no que se enquadra a utilização de cartões de crédito ou mesmo parcelamento normal no comércio. Com isso a demanda por bens e serviços diminui e a economia desacelera”, analisa

O economista avalia que o problema é conjuntural e reflete um cenário nacional, exigindo dos consumidores uma combinação de disciplina e planejamento financeiro. “O ideal é que se poupe uma parte da renda mensal para despesas futuras ou para eventuais imprevistos. Sei que não é uma coisa fácil de fazer para muitas pessoas que não ganham muito. Mas sempre é importante ter esse esforço. Sem força de vontade de se manter adimplente ou de poupar as coisas não acontecem”, enfatiza.

Arapongas tem alta de 5,5% no índice de devedores

Arapongas registrou um aumento de 5,5% no número de devedores no mesmo período, saltando de 41.027 no ano passado para 43.286 em março de 2026. Considerando a população estimada de 124.838 habitantes, o número representa aproximadamente 34,7% da população araponguense.

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Já o número de contratos atrasados subiu 14% em um ano, chegando a 203.680 dívidas. O montante financeiro total devido pelos moradores passou de R$ 274,3 milhões para R$ 357,6 milhões (alta de 30%). O ticket médio por inadimplente na cidade também subiu e hoje está em R$ 8.262,68.

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