Mais de 2,4 mil famílias se inscrevem para casas do Fariz Gebrim

Ao todo, 2.401 famílias se inscreveram para o sorteio das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim, de acordo com a prefeitura de Apucarana.

As inscrições foram abertas na terça-feira, dia 15, das 18 às 21h, nos 5 CRAS, Centro da Juventude, Centro do Idoso e CREAS, sendo encerradas na sexta-feira, dia 18. Depois foram reabertas no sábado e domingo (19 e 20), no Ginásio de esportes Lagoão, das 8 às 17 horas. O cadastro de inscritos anterior era de 2016 e contava com cerca de 1.600 inscrições. Agora, foi atualizado.

Segundo o diretor de habitação de interesse social, da Secretaria de Assistência Social, Juliano Dalla Costa, partir de agora, a Secretaria de Assistência Social irá fazer uma checagem dos inscritos e, na próxima semana, deve repassar para a Caixa Econômica Federal (CEF).

“A Caixa irá avaliar as fichas de todos inscritos, de acordo com os critérios estabelecidos e, posteriormente, irá divulgar a lista dos habilitados ao sorteio das casas do Fariz Gebrim. A previsão para o sorteio das casas é para o final de abril”, explicou.

A secretária municipal de Assistência Social Ana Paula Nazarko, afirma que a procura pelas casas não surpreendeu e que os números estão dentro do esperado.

“Havia uma expectativa em relação ao número de famílias que iriam procurar as inscrições. Tudo correu bem, de forma tranquila e nossa equipe cooperou bastante em todo o tempo, fazendo o trabalho com muito zelo. Nos preparamos para o atendimento, oferecendo diversos pontos para as inscrições na cidade, justamente para que ninguém fosse prejudicado pela demora nas filas. Agora a Caixa fará a seleção das famílias cadastradas”, disse.