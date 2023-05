Mais de 20 disparos são efetuados em bairro de Apucarana

Da Redação

Estojos e munições foram recolhidos pela PM

Mais de 20 disparos de arma de fogo foram registrados na noite desta quinta-feira (28), em frente à uma residência na Rua Cardoso, no Jardim Casa Grande, em Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada e apreendeu estojos e munições.

Segundo a equipe policial, um morador foi quem chamou a PM informando que ouviu vários disparos atrás da Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, próximo à ponte que liga os bairros João Goulart e Casa Grande. O solicitante disse ainda que viu um veículo parar na frente de uma casa e efetuar os disparos, depois um homem sair correndo sentido ao córrego. O carro teria seguido ao João Goulart e um dos ocupantes efetuou mais disparos.

A polícia se deslocou ao local onde foram efetuados os tiros e conversou com a moradora da residência. Ela contou aos policiais que estava dentro da casa e escutou os disparos, mas achou que eram fogos de artifício. Ela disse também que não tinha conhecimento de quem poderia ter efetuado os tiros e não viu nenhuma movimentação em frente à sua residência.

A PM informou que encontrou 24 estojos de munição de calibre 9mm deflagrados em frente à casa. Já na esquina das ruas Cardoso e Dartagnann Corrêa Da Silva Bertóia foram localizados mais dois estojos e três munições intactas do mesmo calibre.

fonte: TNOnline Polícia Militar foi acionada após os disparos

Os objetos foram recolhidos e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial, informou a polícia. Nenhum dos envolvidos nos disparos foi encontrado ou identificado até o momento da publicação da reportagem. A princípio, ninguém foi baleado. O caso deve ser investigado.

