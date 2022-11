Mais de 1,7 mil estudantes participam do Enem em Apucarana

Da Redação

O professor de literatura e produção textual de Apucarana, Bruno Augusto Monteiro Gonçalves, no cursinho preparatório para o Enem

Aproximadamente 1.777 candidatos de Apucarana, norte do Paraná, estão inscritos para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontecem neste domingo, dia 13 e no próximo, dia 20. Nesta primeira data, os estudantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões das provas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas.

E é justamente a redação a parte da prova que é mais temida, por ser uma das mais importantes. Além de possibilitar uma boa pontuação (ela vale de 0 a 1.000 pontos), tirar acima de zero é um dos requisitos para concorrer em vários processos seletivos.

O professor de literatura e produção textual de Apucarana, Bruno Augusto Monteiro Gonçalves, traz alguns possíveis temas para a redação deste ano.

É importante que os alunos se atenham a questões sociais amplas como problemas relacionados a educação, saúde, segurança, transporte e mobilidade, são elementos bastante importantes. Alguns temas são de fato possíveis, como por exemplo a questão do preconceito linguístico, gravidez na adolescência, novas formas de trabalho, novo ensino médio, impactos da pandemia na sociedade, todos estes são temas pertinentes, que se o aluno estudar numa amplitude, ele pode ganhar um bom repertório para desenvolver as ideias” - Bruno Augusto, professor, - Bruno Augusto, professor,

Ele também recomenda atenção na busca pelas fontes de informação. “É muito importante que os alunos se prepararem com fontes confiáveis acessando uma informação e tirem a prova real em uma outra fonte, procurando sempre canais reconhecidos e oficiais”, ressalta.

O docente também dá dicas para o dia da prova, sobretudo, na hora da redação. "É necessário que o aluno leia os textos de apoio com muita calma, pois toda coletânea de textos aponta para eles muitas informações importantes para o conhecimento do tema. Também é importante que eles analisem o tema tendo a certeza, a especificidade do que está sendo pedido para eles", orienta.

Além disso, o professor destaca a importância de organizar as ideias antes de começar o rascunho. "Saber exatamente como vão argumentar, qual ideia vai ser comprovada, qual a proposta de intervenção social que é pedida na prova, valendo ressaltar que o Enem sempre trabalha com problemas sociais. Tendo um planejamento de como será seu texto, comece o rascunho, organizando as ideias, trabalhando a coesão textual e fazendo uma revisão gramatical, para então passar a limpo”, aconselha.

fonte: Reprodução/Instagram Reta final: hora de revisar o conteúdo e controlar a ansiedade

HORA DE REVISAR O CONTEÚDO

Com menos de uma semana para a primeira fase do Enem, é hora de controlar a ansiedade e revisar o conteúdo. De acordo com o professor de história Guilherme Bomba, fazer exercícios de provas antigas é a melhor maneira de recapitular as matérias estudadas.

“Com as provas antigas você tem um modelo de prova, entende como funciona, o que cai e o que é cobrado em cada questão”, orienta.

Saber gerenciar o tempo é extremamente necessário para um bom desempenho na prova, salienta o professor. Por isso, é importante que o aluno cronometre o tempo gasto em cada questão.

“Tem que fazer o treino. A duração da prova estabelece um tempo médio por questão, aproximadamente 4 minutos por questão. Não adianta saber o conteúdo e não conseguir fazer a prova a tempo”, alerta.

No dia anterior a prova é importante descansar, optar por comidas leves e ter uma boa noite de sono para acordar bem cedo no dia da prova.

“A ansiedade não pode ser um adversário grande na prova. É bom acordar cedo, tomar um café. Não é recomendado levar tanta comida na hora da prova porque o aluno fica preocupado em comer e acaba não dando tanta atenção para a prova”, orienta.

AULÃO TIRA-DÚVIDAS

Alunos dos colégios estaduais de Apucarana poderão participar de aulões promovidos pela Unespar, com o apoio do Núcleo Regional de Educação (NRE). A transmissão online acontece nesta terça-feira 08, nesta quarta, 09 e no dia 17 de novembro, nas escolas, de forma gratuita. As aulas serão ministradas por professores da Unespar, com experiência em cursos pré-vestibular e professores convidados da rede pública de ensino. Os conteúdos serão voltados para estudantes dos terceiros anos do Ensino Médio e não há necessidade de fazer inscrição prévia e individual. Os links também estão disponíveis no site da universidade.

HORÁRIO E LOCAIS DE PROVA

Neste domingo (13), os estudantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões das provas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas.



No dia 20 de novembro serão realizadas as provas objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Nos dias de provas os portões estarão abertos das 12h às 13h e o início do exame será às 13h30. Em Apucarana, as provas serão realizadas em 5 locais: Colégio Anchieta, Colégio Nilo Cairo, Colégio Polivalente, Colégio Cerávolo e Campus Apucarana da UNESPAR.



