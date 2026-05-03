Mais de 1,5 mil eleitores regularizam título em Apucarana e Arapongas

Mais de 1,5 mil pessoas aproveitaram o plantão do fim de semana prolongado para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral em Apucarana e Arapongas, no norte do Paraná. Entre os dias 1º e 3 de maio, os cartórios das duas cidades realizaram 1.527 atendimentos, em um esforço voltado a garantir o direito ao voto e reduzir as filas na reta final do prazo para a emissão e transferência do documento, que se encerra definitivamente nesta quarta-feira, dia 6 de maio.

- LEIA MAIS: Fórum Eleitoral de Apucarana terá plantão neste fim de semana prolongado de feriado



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O maior volume de atendimentos foi registrado no Cartório da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, que recebeu 917 pessoas durante o feriado do Dia do Trabalhador. Já o Cartório da 61ª Zona Eleitoral, em Arapongas, contabilizou a presença de 610 cidadãos. Além da regularização de títulos, também foram registradas transferências e emissão do primeiro título de eleitor. A abertura excepcional, com expediente das 9h às 17h, seguiu um critério do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) destinado a municípios com mais de 70 mil eleitores, ajudando a absorver parte da intensa demanda estadual provocada pelos últimos dias de cadastramento.

Para quem ainda possui pendências e deixou o procedimento para a última hora, o atendimento continua de forma presencial e com horário estendido nesta semana. Na segunda, terça e quarta-feira, todos os fóruns eleitorais do Paraná funcionam ininterruptamente das 9h às 18h. O acolhimento é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio. O eleitor precisa ter em mãos um documento oficial de identidade com foto, CPF, um comprovante de residência emitido entre três meses e um ano atrás, além da certidão de quitação do serviço militar obrigatório para os homens que completam 19 anos no ano do requerimento.

A Justiça Eleitoral reforça, no entanto, que uma parcela significativa da população não precisa se deslocar até os cartórios. Eleitores com a biometria já cadastrada e válida podem realizar a emissão, transferência ou regularização do título de forma online, utilizando o sistema de autoatendimento no portal do TRE-PR. O prazo final estipulado para 6 de maio atende à legislação eleitoral, que determina o fechamento do cadastro 151 dias antes do pleito municipal. A medida é essencial para permitir a organização logística das seções de votação das eleições deste ano, marcadas para 4 de outubro, em primeiro turno, e 25 de outubro, caso haja segundo turno.