Mais de 15 festas juninas e julinas já estão confirmadas em Apucarana e região; confira o calendário

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Junho chegou trazendo bandeirinhas, comidas típicas, quadrilhas e muita animação. Em Apucarana e cidades da região, escolas, igrejas e comunidades já divulgaram a programação de festas juninas e julinas que prometem movimentar os próximos meses. Entre os destaques estão o 32º Festão de Santo Antônio, em Arapongas, a tradicional festa em louvor a Santo Antônio no Distrito de Pirapó e o Festão da Basílica, em Apucarana.



Há opções para todos os públicos, desde tradicionais quermesses religiosas até arraiás escolares com apresentações culturais, bingos e atrações gastronômicas.

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O TNOnline reuniu as festas já confirmadas. A lista será atualizada conforme novos eventos forem divulgados.

5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho

🔥 32º Festão de Santo Antônio

📍 Paróquia Santo Antônio de Pádua – Arapongas

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A comunidade da Paróquia Santo Antônio promove a 32ª edição do tradicional Festão de Santo Antônio. O evento reúne programação religiosa, barracas com comidas típicas, brincadeiras, apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família. A festa é uma das mais tradicionais da região e integra as comemorações em honra ao padroeiro Santo Antônio.

11, 12 e 13 de junho

🔥 Festa Junina do Colégio São José

📍 Rua São Paulo, 951, Vila Feliz (Vila Agari) – Apucarana

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O Colégio São José realiza mais uma edição de sua tradicional Festa Junina, com três dias de programação. O evento contará com danças, comidas típicas, brincadeiras e atrações para toda a família, além das atividades da Giolimpíaka, que já movimentam a comunidade escolar.

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13 e 14 de junho

🔥 Grandiosa Festa em Louvor a Santo Antônio de Pádua

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📍 Praça São João, Distrito de Pirapó – Apucarana

A Paróquia Santo Antônio de Pádua promove uma das mais tradicionais festas religiosas da região. A programação inclui celebrações religiosas, venda de comidas típicas, almoço com churrasco, show de prêmios e o tradicional bolo de Santo Antônio com medalhinhas.

13 de junho

🔥 Festa Junina da Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager

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📍 Rua Nossa Senhora da Conceição, 449, Jardim Presidente Kennedy – Apucarana

A programação acontece das 13h às 17h, na quadra da escola, com comidas típicas, brincadeiras e atividades para as famílias.

14 de junho

🔥 Marcos Freire Fest

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📍 Rua Castro Alves, 1212, Jardim Ponta Grossa – Apucarana

A Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire realiza sua tradicional festa a partir das 13h30, na quadra da instituição.

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18 a 26 de junho

🔥 Quermesse da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

📍 Rua Epitácio Pessoa, 329, Jardim Trabalhista – Apucarana

A comunidade promove quermesse durante nove dias. O tradicional baile está marcado para o dia 20 de junho.

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19 de junho

🔥 3ª Festa Junina da Paróquia São José

📍 Rua Paraíba, 50, Centro – Cambira

A programação começa às 19 horas e promete reunir fiéis e moradores da cidade em uma noite de confraternização.

🔥 13ª Festa da Paróquia Imaculado Coração de Maria

📍 Rua São Sebastião, s/nº, Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti – Apucarana

A festa tem início com celebrações religiosas e diversas atrações para a comunidade.

🔥 Quermesse do Padroeiro da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

📍 Avenida Mato Grosso, 293, Jardim Apucarana – Apucarana

A programação segue até o dia 27 de junho, com atividades religiosas e gastronômicas no salão paroquial.

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19 e 20 de junho

🔥 Festa Junina do Colégio Nossa Senhora da Glória

📍 Rua Antônio Ostrenski, 272, Centro – Apucarana

Uma das festas mais tradicionais do calendário escolar da cidade reúne alunos, famílias e ex-alunos em dois dias de celebração.

🔥 13ª Festa da Paróquia Imaculado Coração de Maria

📍 Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti – Apucarana

Além das celebrações religiosas, a programação inclui exposição de carros antigos, quadrilha e atrações gastronômicas.

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20 de junho

🔥 Festa Junina da Escola Municipal Augusto Weyand

📍 Rua Marcílio Dias, 889, Jardim Tibagi – Apucarana

A festa começa às 13 horas e contará com apresentações culturais e comidas típicas.

🔥 Festa Junina da Paróquia São Benedito

📍 Rua Natividade, 484, Vila Regina – Apucarana

A comunidade promove dois dias de festa com atrações religiosas e gastronômicas.

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20 de junho

🔥 Festa Junina da Escola Municipal José Brazil Camargo

📍 Rua Papagaio, 318, Núcleo Michel Soni – Apucarana

A Escola Municipal José Brazil Camargo promove sua tradicional Festa Junina com apresentações dos alunos, comidas típicas, brincadeiras e atrações para toda a família. O evento reúne a comunidade escolar em uma tarde de muita animação e cultura junina.

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21 de junho

🔥 Festa Junina da Paróquia São Benedito

📍 Rua Natividade, 484, Vila Regina – Apucarana

Segundo dia da programação organizada pela paróquia.

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21 de junho

🔥 Arraiá Braga Côrtes

📍 Rua Ítalo Ado Fontanini, 486, Vila Formosa – Apucarana

A Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes realiza sua festa a partir das 14 horas.

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26 a 28 de junho

🔥 Arraiá da Igrejinha

📍 Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua Doutor Osvaldo Cruz, 2322, Jardim Presidente Kennedy – Apucarana

A tradicional festa da "Igrejinha" reúne fiéis e moradores da região com barracas típicas, comidas juninas e atrações para toda a família.

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27 de junho

🔥 Primeiro Arraiá da Paróquia São Miguel Arcanjo

📍 Capela Santa Edwiges, Rua Pedro Hidalgo Martin, Jardim Interlagos – Apucarana

A programação acontece após a Santa Missa e marca a primeira edição do evento promovido pela comunidade.

🔥 Festa Junina do CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha

📍 Rua Joaquim Rodrigues, 784, Núcleo Habitacional Sanches dos Santos – Apucarana

O destaque da programação é o bingo, previsto para começar às 17 horas.

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4 de julho

🔥 Festa Julina da Escola Municipal Padre Antônio Vieira

📍 Rua Califórnia, 110, Distrito de Correia de Freitas – Apucarana

O evento está marcado para as 14 horas e promete reunir a comunidade escolar e moradores do distrito.

🔥 Festa Julina da Escola Municipal Alcides Ramos

📍 Rua Rio Iguaçu, 10, Núcleo Osmar Guaracy Freire – Apucarana

A programação começa às 11h30.

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4 de julho

🔥 Festa Julina da Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo

📍 Parque Biguaçu – Apucarana

A Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo realiza sua Festa Julina a partir das 13h, com apresentações culturais, barracas de comidas típicas, brincadeiras e diversas atrações para alunos, familiares e toda a comunidade. Uma tarde especial para celebrar as tradições caipiras com muita diversão.

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5 de julho

🔥 Festa Julina da Escola Municipal Albino Biacchi

📍 Jardim Trabalhista – Apucarana

A escola promove sua tradicional festa com apresentações culturais, brincadeiras e comidas típicas.

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9 a 12 de julho

🔥 Festão da Basílica

📍 Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, Praça Rui Barbosa – Apucarana

Um dos eventos mais tradicionais do município, o Festão da Basílica reúne milhares de pessoas todos os anos com gastronomia típica, atrações culturais, apresentações, atividades religiosas e momentos de confraternização.

11 e 12 de julho

🔥 Festa Julina da Paróquia Senhor Bom Jesus

📍 Praça Carlos Gomes, Distrito de Aricanduva – Arapongas

A comunidade da Paróquia Senhor Bom Jesus promove mais uma edição da tradicional Festa Julina. A programação acontece no sábado (11), a partir das 20 horas, e no domingo (12), a partir das 17 horas. O evento contará com música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras, barracas e atrações para toda a família. A festa será realizada em prol da reforma e do salão paroquial.

A Paróquia Senhor Bom Jesus está localizada na Praça Carlos Gomes, no Distrito de Aricanduva, em Arapongas.

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🎉 Tem uma festa para divulgar?

Organizadores de festas juninas e julinas de Apucarana e região podem encaminhar informações ao TNOnline. A lista será atualizada ao longo das próximas semanas conforme novos eventos forem confirmados.