Mais de 1.400 alunos concluem educação infantil em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana promoveu, na noite de segunda-feira (13/12), a entrega de certificados para as 1.423 crianças que concluíram a Educação Infantil na rede municipal de Apucarana. Este ano, diferentemente das últimas edições, as formaturas aconteceram nas próprias escolas em que os alunos encontram-se matriculados.

A secretária Marli Fernandes parabenizou os meninos e meninas pela conclusão da primeira etapa da vida escolar. “Depois de quase dois anos de pandemia, a formatura das nossas crianças é motivo de muita comemoração. Obrigada aos professores, que não mediram esforços para que seus estudantes continuassem aprendendo mesmo quando estavam em casa. Meus sinceros agradecimentos também às famílias por todo o suporte que deram às escolas nesse período desafiante”, disse.

“Nós estamos empenhados em formar uma geração de cidadãos vencedores. Por isso, desde 2013, a administração municipal tem investido fortemente na reforma e ampliação das unidades de ensino, na inclusão das disciplinas de inglês e espanhol no currículo, no enriquecimento da merenda escolar com produtos da agricultura familiar e na formação continuada dos professores e servidores. Os resultados já estão aparecendo. Recentemente, o Prêmio Band Cidades Excelentes apontou que Apucarana é o município brasileiro que oferece a melhor educação básica às suas crianças, entre as localidades com mais de cem mil habitantes. Parabéns aos formandos e obrigado a todos que confiam neste importante projeto,” assinalou o prefeito Junior da Femac.

Na noite desta terça-feira (14/12), mais 1.287 estudantes também irão receber seus certificados de conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano), na rede municipal de Apucarana.