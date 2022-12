Mais de 1,3 mil estudantes concluem a Educação Infantil em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana realizou, na noite desta terça-feira (12), no ginásio de Esportes Lagoão, a formatura dos 1.330 estudantes que estão concluindo a Educação Infantil neste ano, nas 36 escolas da Rede Municipal.

Durante a cerimônia, os meninos e meninas mostraram desenvoltura ao fazer o juramento, entoar os hinos nacional e municipal e homenagear aos pais, amigos e professores.

“Apesar da chuva, as famílias lotaram o ginásio de esportes e emocionaram-se com as conquistas dos seus filhos. Foi uma festa muito bonita! Eu agradeço aos professores pelo excelente trabalho que eles vêm desenvolvendo e também às famílias que confiam seus bem mais preciosos às nossas escolas municipais,” disse o prefeito Junior da Femac.

O vice-prefeito, Paulo Vital, também participou da cerimônia e reforçou o compromisso da administração em oferecer educação de qualidade aos alunos. “As crianças que estão participando hoje da formatura serão os cidadãos e profissionais que cuidarão do nosso município daqui a alguns anos. Se quisermos uma sociedade mais justa e igualitária no futuro, temos que preparar os nossos estudantes da melhor forma possível. Por isso, eu e o prefeito Junior da Femac buscamos sempre investir na reforma e ampliação das escolas, no enriquecimento da merenda, na formação continuada dos professores, na implantação das disciplinas de Inglês, Espanhol e Libras no currículo e na compra dos melhores materiais didáticos e pedagógicos,” afirmou.

“Todos esses investimentos já vêm mostrando resultados. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou em setembro os resultados da última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os nossos estudantes conquistaram nota 7,3, a melhor pontuação entre os municípios de médio e grande porte do Paraná. E, no início deste mês, um levantamento do Portal QEdu também apontou que Apucarana está em primeiro lugar no ranking das cidades, com mais de cem mil habitantes, da região Sul do Brasil, que oferecem a melhor formação, nas áreas de língua portuguesa e matemática, aos seus estudantes,” comemorou a secretária municipal de educação, professora Marli Fernandes.

Prestigiaram ainda a cerimônia de formatura das crianças da Educação Infantil, a vereadora Jossuela Pirelli; os secretários municipais Gerson Canuto, Edison Estrope e José Airton Deco de Araújo; o presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, Tiago Correia da Cunha; o diretor do CEEBJA e membro do Conselho Municipal de Educação, Jorge Marques; a representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Cristiane Costa Moreira; a diretora do Colégio Estadual Nilo Cairo e representante do Comitê Municipal do Transporte Escolar, Cibele Barneze; e a representante das Associações de Pais Mestres e Funcionários (APMFs) e dos Conselhos Escolares das 36 unidades de ensino da rede municipal de Apucarana, Cristina Pedroso Alexandre.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

