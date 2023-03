Mais de 100 pessoas procuraram o hemonúcleo em prol de vítimas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No total, 124 pessoas compareceram na unidade

Em meio à tragédia em Jandaia do Sul a solidariedade se fez presente. Após o apelo do hemonúcleo de Apucarana por doações de sangue em prol das vítimas do acidente entre trem e ônibus escolar, mais de 100 pessoas procuraram a unidade na quinta-feira (9) e na manhã desta sexta-feira (10), já tinha doadores por lá.

continua após publicidade .

A assistente social Marta Maria Galvão Harder informou que no total, 124 pessoas compareceram na unidade, foram realizadas 100 doações e 47 eram de sangue O negativo. A orientação é para que doadores de sangue O negativo, esperem um novo chamamento.

“Um número muito expressivo de doações que já suprimiu a nossa demanda emergencial, já nos deu segurança para atender às vítimas. Quero pedir para os doadores de O negativo aguardar um pouco, pois as bolsas de sangue tem validade, cinco dias, e para não perder, pedimos para aguardar um pouco, se for necessário convocaremos mais”, explica.

continua após publicidade .

Na manhã desta sexta, mais de 20 pessoas já estavam por lá. “Temos já essas pessoas para atender e fora atender aquelas que já agendamos. Em meio dessa tragédia, essa solidariedade nos surpreendeu e foi bonito de ver. Pessoas da cidade, de toda região, não era um dia de atendimento de doações, estávamos sem médico, a regional de saúde mandou um, a prefeitura de Apucarana dois, Arapongas mandou, para hoje, Borrazópolis mandará, servidores aposentados vieram ajudar, servidores que atuam em outros setores. Muito triste a situação, estamos todos comovidos com a tragédia, em luto, mas foi bonito de ver a união, a solidariedade das pessoas”, detalha.

- LEIA MAIS: Familiares e amigos dão adeus às vítimas de acidente em Jandaia do Sul

Nesta sexta o atendimento no hemonúcleo acontece das 8h às 11h e depois, das 13h às 16h. O telefone para agendar doações é (43) 3420-4200. “Importante lembrar, homens que doaram só podem doar novamente em 60 dias, mulheres, 90. O sangue tem prazo de validade, por isso, importante agora agendar a doação, aguardar um novo chamamento”, finaliza.

continua após publicidade .

Tragédia:

Câmera registra acidente entre trem e ônibus da Apae em Jandaia

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e uma composição férrea, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (9). O acidente causou a morte de duas meninas adolescentes e deixou pelo menos seis crianças feridas.

As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. No vídeo também é possível visualizar que pelo menos três vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. O número, contudo, pode ser maior, já que as imagens das câmeras captaram apenas um ângulo do acidente. Para ver, clique aqui.

POLÍCIA OUVE MOTORISTA

O motorista do ônibus da Apae foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. De acordo com informações do delegado Carlos Paravidino Machado, o homem que tem 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar. Leia a matéria completa.





Siga o TNOnline no Google News