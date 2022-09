Mais 659 crianças foram vacinadas contra polio nos CMEIs

Da Redação

A meta é 7.689, o que representa 52% da cobertura vacinal

A vacinação contra a polio realizada no último sábado em 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) imunizou 659 crianças em Apucarana. A mobilização das equipes da Autarquia Municipal de Saúde no final de semana visou aumentar o número de crianças imunizadas na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite no município, iniciada no dia 8 de agosto.

O município vacinou até agora 4.018 com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses). A meta é 7.689, o que representa 52% da cobertura vacinal. O prefeito Junior da Femac reforça o apelo para os pais levarem seus filhos para vacinar. “As doses da polio estão disponíveis em 26 Unidades Básicas de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira, entre 8 horas e 16h30”, informa Junior da Femac, alertando para gravidade da doença, que causa paralisia irreversível em questão de horas nas pernas ou braços.

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite teve início no dia 8 de agosto e termina na próxima sexta-feira (9). A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa em que o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisias irreversíveis em questão de horas nas pernas ou braços. A vacinação é a principal forma de prevenção.

