Maioria dos veículos incendiados no pátio da PM ia para leilão; veja

Veículos destruídos no pátio do batalhão da PM

A maioria dos 78 veículos destruídos em incêndio na tarde de segunda-feira (28) no pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana, iria para leilão do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). São carros apreendidos por diversos motivos e que não foram resgatados por seus proprietários. Veja o vídeo abaixo

A soldado Gabriella Xavier, do setor de relações públicas do 10º BPM, explica que os veículos estavam armazenados há muito tempo local. "A maioria desses veículos estava classificado para ir a leilão. Então, eles não seria mais liberados para o proprietários", disse, observando que eventuais casos pontuais precisam ser analisados individualmente.

A Polícia Científica esteve na manhã desta terça-feira (29) para investigar as causas do incêndio. A principal hipótese é de que o fogo tenha se iniciado em uma vegetação e atingido os veículos. A Polícia Civil adiantou que não deve abrir inquérito.

Segundo Gabriella, um policial militar do setor de trânsito visualizou que um veículo estava pegando fogo na tarde de segunda e acionou a Central de Operações e outros policiais militares que estavam no batalhão. Os soldados iniciaram a contenção das chamas até chegada do Corpo de Bombeiros.

Ninguém ficou ferido e a estrutura física do batalhão não foi atingida. O Detran-PR vai abrir sindicância para apurar o caso.

