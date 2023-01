Maior prédio comercial de Apucarana: ACIA realiza lançamento de obra

Da Redação

"Momento histórico para nós da ACIA e todos empreendedores envolvidos no projeto, vamos entregar um presente para Apucarana", disse o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) Wanderlei Faganello ao lançar a pedra fundamental do início da construção do Centro Empresarial Acia. Maior prédio comercial do município, o edifício será construído no terreno da associação entre as ruas Guarapuava e Irmã Eleutéria.

Com 28 andares e 174 salas comerciais, sendo 120 já comercializadas, o prédio será o maior e mais moderno da cidade. Com investimento de R$ 60 milhões, a obra deve ser concluída em 2028. "A obra já começou, após 45 anos no mesmo prédio da ACIA, precisamos que isso seja modificado, precisamos de mais espaço e tecnologia envolvida. É um marco para a ACIA realizar esse lançamento. Já estamos com 120 salas já comercializadas, restam algumas ainda para fechar, com o crescimento da obra isso deve acontecer", destaca Faganello.

São 30.196,08 metros quadrados de área construída, incluindo subsolo, térreo, três pavimentos para estacionamento e uma torre de mais 23 andares destinados exclusivamente para as salas comerciais. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, ressaltou a força econômica da cidade.

"É um momento histórico, acreditar na cidade se torna coisa concreta, Apucarana chega aos 79 anos com força muito grande na economia, hoje depois da pandemia, setor produtivo se reúne, junto com a prefeitura, e lança a pedra fundamental do prédio comercial que simboliza toda força de nossa cidade, união que temos, planejamento, neste acreditar de casa empresário, de cada pessoa. Uma emoção muito grande", comenta.

Conforme o projeto, o térreo será destinado para a Acia. Nesse pavimento, a associação instalará sua nova sede, deixando o 15º andar do Palácio do Comércio, inaugurado em 1978. O ex-presidente da Acia, Jayme Leonel, ressaltou a persistência para conseguir concluir o projeto. "Fomos persistentes, batalhamos muito tempo e agora conseguimos concluir esse projeto. Eu faço parte, sou presidente da Sociedade de Propósito Específico criança especialmente para a construção do prédio, até lá, estamos a frente da obra. Estamos satisfeitos com o número de pessoas, empresários que acreditaram no projeto", finaliza.

O prédio tem DNA 100% apucaranense. O projeto é do arquiteto Leonardo Britice, enquanto a obra será comandada pela Ida Construtora. A comercialização está a cargo da Sanches Imóveis e Ceriani Craveiro Imóveis.





