Maior competição de crossfit terá quatro apucaranenses na disputa

A maior competição de crossfit terá a presença de quatro apucaranenses, que formarão uma equipe e participarão do evento nacional entre os dias 7 e 10 de setembro, na Arena Sorocaba, no interior de São Paulo.

Para os atletas conseguirem a classificação ao Torneio Crossfit Brasil (TBC), eles precisaram passar por uma seletiva realizada em todo o país. Os apucaranenses disputaram em Maringá-PR e Jundiaí-SP, em junho, e conseguiram uma vaga à etapa final, que exigirá ao máximo de todas as suas capacidades físicas e mentais.

Treinados na box Vulcano Cross Training, os quatro atletas de Apucarana, que formam um grupo, se classificaram a uma das categorias do torneio, a Times Elite, que tem apenas 36 vagas para todo o Brasil. Será, inclusive, a primeira vez que atletas representarão o município na última etapa do TBC.

A equipe, treinada pelos coachs de Londrina Nicolas Cardoso e Diogo Ribeiro, é formada por:

Suzana Galvão - 35 anos;

Flávia Delgado - 28 anos;

Danilo Bovo - 32 anos;

Lucian Taffarel - 34 anos.

A atleta Suzana Galvão diz que participar do TBC é a realização de um sonho. “Poder disputar o TCB em 2023 é a concretização particular de um sonho de oito anos atrás. Nossa preparação voltada especificamente para este torneio, com treinos de alta performance, intensos e de longa duração, vem sendo realizada há no mínimo três anos. Estamos muito felizes com a conquista dessa vaga e oportunidade de estarmos na maior e mais importante competição do país pela primeira vez", comemorou.



Independentemente do resultado, ela espera o grupo buscando o melhor desempenho possível durante a competição. "Nossas expectativas como time é de nos desenvolvermos da melhor forma durante toda a competição e em todas as provas, buscando o melhor desempenho para fins de ficarmos o melhor colocado possível. É uma disputa entre os melhores do Brasil, isso nos gera uma satisfação ímpar, em estarmos classificados para o TCB", disse a apucaranense.

