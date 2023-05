Maio Amarelo: mais de mil alunos recebem palestra da GCM de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Chegando ao fim o mês do Movimento Maio Amarelo, que tem como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana concluiu nesta segunda-feira (29) as palestras sobre o tema a alunos da rede municipal.

Segundo a corporação, que realizou as palestras com o apoio da Patrulha Escolar, foram mais de 1.440 alunos, dos quartos anos das escolas municipais de Apucarana, que foram orientados pelos instrutores Farias, Souza e J. Cláudio durante o período de 15 de março a 29 de maio.

"Eu estive na última aula, foi excelente a profundidade, os ensinamentos, a interação dos alunos, um aproveitamento de 100%. E aproveitamento esse último dia, também reforçando que ainda estamos no projeto de segurança nas escolas, devido aos ataques aconteceram há um mês, estamos protegendo as crianças", comentou o comandante da GCM, Reinaldo Donizete de Andrade.

A corporação ainda informou que, diante das instruções passadas aos estudantes, uma redação de um aluno por escola será premiada na Semana Nacional do Trânsito. A GCM ressalta que a equipe de orientadores está disponível para outras turmas até a Semana do Trânsito, que é comemorada em setembro, tanto para as particulares, quanto às estaduais, além também de projetos sócio educacionais.

