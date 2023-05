Mães terão entrada gratuita no jogo do Apucarana Sports no sábado

Da Redação

Apucarana Sports treina para a Segundona

O Apucarana Sports comunicou nesta terça-feira (9) que as mães não precisarão pagar para assistir o próximo jogo da equipe, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, pela Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, que vai acontecer no próximo sábado (13), um dia antes do Dia das Mães.

O time faz o primeiro jogo em casa na Segundona, diante do Grêmio Maringá, em partida válida pela 3ª rodada da primeira fase, a partir das 15h30. O Apucarana tem atualmente um ponto e está em sétimo lugar, enquanto os visitantes se encontram na sexta posição da tabela, com três pontos, conquistados contra o Laranja Mecânica.

"Convidamos a todos da cidade para virem nos apoiar. A promoção é para todas as mães, que entrarão gratuitamente. Também teremos venda de camisas e bonés no estádio", informou o diretor do clube, Airton Júnior.

Aos demais torcedores, os ingressos serão vendidos a R$ 10. Já na área coberta do estádio, o valor será de R$ 20. Os apucaranenses podem garantir os ingressos antecipadamente nas lojas Barretos Esportes Estilo, Farmácia Dose Certa, Padaria Pão Quente e Supermercado Alvorada.





