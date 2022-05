'Mães Intercessoras' completam 17 anos em Apucarana; Assista

Da Redação

O movimento 'Mães Intercessoras', da Diocese de Apucarana, completa 17 anos em maio deste ano. Para comemorar a data, será realizada uma missa em ação de graças.



O momento especial vai contar com a presença do padre Eduardo José, sacerdote religioso Salvista, que estará presente no encontro marcado para o dia 5 de maio, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

O grupo “Mães Intercessoras” é ligado à igreja católica e foi criado há 17 anos em Apucarana com o propósito de reavivar a fé e interceder através de orações. "Diferentes momentos marcaram nossa trajetória. Porém, algo que não esperávamos, é que o movimento cresceu e se espalhou por toda a região, principalmente durante a pandemia do coronavírus, quando as pessoas se acostumaram a se reunir online. Além disso, muitas mamães jovens nos procuram e isso é muito emocionante", explica Maria Elisa Pacheco Sacchelli, idealizadora do grupo.

Assista à entrevista completa das integrantes do movimento, as apucaranenses Maria Elisa Pacheco Sacchelli e Carla Almeida Colombo:

