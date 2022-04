Da Redação

'Mães Intercessoras' comemoram 17 anos em Apucarana

'Mães de joelhos, unidas pelo amor, pela fé, pela esperança e pela oração, mantêm os filhos de pé'. É com esse foco que o grupo o movimento 'Mães Intercessoras', da Diocese de Apucarana, completa 17 anos. Para comemorar a data, será realizada uma missa em ação de graças.



O momento especial vai contar com a presença do padre Eduardo José, sacerdote religioso Salvista, que estará presenta no encontro marcado para o dia 5 de maio, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Criado há 17 anos

O grupo “Mães Intercessoras” é ligado à igreja católica e foi criado há 17 anos em Apucarana com o propósito de reavivar a fé e interceder através de orações.